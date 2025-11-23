Quốc lộ nối Đà Lạt - Nha Trang tiếp tục sạt lở

Ngày 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng huy động nhân lực, máy móc san gạt, xử lý sự cố sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 27, đoạn thuộc xã Lạc Dương. Vụ sạt lở xảy ra vào sáng cùng ngày khi khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, ngày 16-21/11, mưa lớn kéo dài đã làm tuyến quốc lộ 27, đoạn từ xã Lạc Dương đến phường Lâm Viên - Đà Lạt, bị sạt lở ở 33 vị trí, ảnh hưởng đến mạch giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường sạt lở trên tuyến quốc lộ 27 (Ảnh: Hữu Phước).

Trong đó, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất thuộc Km65+800 (gần đèo Khánh Lê) với khoảng 12.000m3 đất, đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường. Điểm sạt lở này kéo dài 100m, taluy bị sạt lở cao 6m.

Tại Km84+200, cơ quan chức năng ghi nhận taluy âm trên quốc lộ 27 xuất hiện vết nứt dài 40m, hệ thống hộ lan bị sụt lún, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C), đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường trúng ô tô khách chở 32 người. Vụ việc làm 6 người tử vong, nhiều người bị thương. Sự cố sạt lở làm tuyến giao thông qua đèo Khánh Lê tê liệt.

Đèo Khánh Lê dài 33km, thuộc tuyến quốc lộ 27C, đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang.