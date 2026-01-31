Người cha lang thang khắp TPHCM tìm con trai mất liên lạc

Ngày 31/1, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Danh Phú (SN 1978, quê Quảng Ngãi) cho biết, gia đình đang tìm kiếm con trai là Trần Văn Minh (SN 2004) mất liên lạc nhiều ngày.

Theo ông Phú, Minh là sinh viên một trường đại học tại TPHCM, thuê phòng trọ ở chung với một người bạn đồng hương trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình.

Ngày 7/1, gia đình nhiều lần gọi điện cho Minh, nhưng không liên lạc được. Sau một tuần chờ đợi vẫn không có bất kỳ thông tin nào, quá lo lắng, ngày 15/1 ông Phú bắt xe từ Quảng Ngãi vào TPHCM để tìm con.

Ông Phú mang balo, rong ruổi khắp TPHCM để tìm con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đến phòng trọ, người bạn ở chung cho biết, chiều 23/12/2025, Minh rời phòng và nói sang nhà bạn để làm đồ án, sau đó không thấy quay trở lại. Ngày 16/1, ông Phú đã đến Công an phường Long Bình trình báo sự việc.

Hơn hai tuần qua, ngày nào ông Phú cũng mang theo balo, lang thang qua nhiều tuyến đường ở TPHCM với hy vọng tìm được con trai.

“Tôi vào đây một mình, lúc được người quen chở đi, lúc tự bắt xe ôm đi khắp nơi để tìm con trai. Sắp đến Tết rồi mà vẫn chưa thấy cháu đâu, gia đình tôi buồn lắm, chỉ mong con sớm trở về để cả nhà được sum họp”, ông Phú nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Long Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang tích cực phối hợp, hỗ trợ gia đình tìm kiếm tung tích nam sinh.

Người dân nếu có thông tin về Trần Văn Minh, vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0399.087.019.