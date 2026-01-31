Che biển số xe đi sàm sỡ cô gái ở TPHCM, thanh niên bị phạt 12 triệu đồng

Ngày 31/1, Công an phường Cầu Kiệu (TPHCM) đã xử phạt hành chính nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái.

Trước đó, ngày 28/1, công an phường tiếp nhận tin báo của chị D.B.T. (SN 2003) về việc nạn nhân bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay chạm vào vùng nhạy cảm rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Theo trình báo của nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 cùng ngày, khi cô gái đứng chờ người thân ở đầu hẻm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu.

Nam thanh niên che biển số trước khi sàm sỡ cô gái (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, khẩn trương vào cuộc điều tra. Đối tượng sàm sỡ cô gái được xác định là V.Q.K. (SN 2000, tạm trú tại địa phương).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ cô gái. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dùng khẩu trang che biển số xe.

Công an phường đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với V.Q.K. 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. Nam thanh niên phải xin lỗi cô gái công khai.

Nhà chức trách cũng xử phạt K. thêm 5 triệu đồng về hành vi che biển số xe.