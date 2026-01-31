Công an tìm ra kẻ trộm balo của nữ sinh ở TPHCM

Ngày 31/1, Công an phường An Đông (TPHCM) vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản của sinh viên trên địa bàn.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an phường An Đông nhận tin báo từ chị D.T.T.N., sinh viên thực tập tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, về việc bị kẻ gian lấy trộm balo. Tài sản bị mất gồm: một iPad Pro, tai nghe AirPods Pro, cùng nhiều đồ dùng cá nhân khác.

Công an trao trả tài sản cho nữ sinh viên ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an phường An Đông nhanh chóng vào cuộc xác minh, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Chưa đầy một giờ sau, hai nghi phạm bị phát hiện và bắt giữ khi đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn phường Phú Trung. Tang vật trộm cắp được thu hồi đầy đủ và trao trả cho nữ sinh viên.

Công an phường An Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.