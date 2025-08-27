Công an vào cuộc vụ trộm thiết bị điện tại dự án 1.800 tỷ đồng

Ngày 27/8, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm việc kẻ gian trộm cắp thiết bị điện, cáp ngầm trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

“Đây là dự án trọng điểm đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện nhưng đã xảy ra tình trạng mất cắp nhiều thiết bị điện gây thiệt hại. Vì vậy, công an tỉnh cần khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng trộm cắp nếu đủ căn cứ, phải khởi tố, xử lý nghiêm không để tái diễn tình trạng trên”, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định.

Hệ thống điện liên tục bị kẻ gian trộm cắp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án) tình trạng mất cắp thiết bị điện của dự án tại khu vực nút giao của tuyến đường với quốc lộ 26 và quốc lộ 27.

Một số cột điện chiếu sáng đã bị kẻ gian cắt, lấy trộm thiết bị thuộc hệ thống cáp ngầm điện. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Dự án đường tránh Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột đã được thi công hơn 85% (Ảnh: Thúy Diễm).

Các hạng mục điện chiếu sáng này đã được thi công hoàn thành và nghiệm thu. Việc bị trộm đã gây khó khăn cho đơn vị thi công, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột dài gần 40km, tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng, đến nay khối lượng thi công đạt hơn 85%. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện trước ngày 31/12.