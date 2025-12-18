Cao tốc xuyên từ Tây Nguyên xuống hướng biển trước ngày thông xe kỹ thuật

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài gần 120km, nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia làm 3 thành phần do tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư từng thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 3 dài hơn 48km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, do UBND tỉnh này làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản hoàn thiện sau hơn 2 năm triển khai thi công.

Công nhân đang thi công lắp đặt biển chỉ dẫn lối ra trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 9 đến tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa liên tục khiến một số hạng mục bị gián đoạn như thảm bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống thoát nước... Tuy nhiên, khi thời tiết khô ráo, các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công bù lại khối lượng bị chậm.

Công nhân đang khẩn trương thi công, lắp đặt các dải phân cách cứng bằng bê tông trên tuyến cao tốc.

Ông Bùi Văn Thường (43 tuổi, công nhân của Công ty TNHH An Nguyên) cho biết, công nhân của đơn vị liên tục tăng ca, nhất là vào các thời điểm thời tiết nắng ráo để hoàn thành sớm nhất khối lượng công việc được giao.

Tường chống ồn trên cao tốc được lắp đặt tại các khu vực gần dân cư nhằm giảm tiếng ồn từ phương tiện giao thông trên tuyến.

Một số đoạn tuyến trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được công nhân khẩn trương làm sạch mặt đường để chuẩn bị cho sự kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Theo ông Đặng Thọ Dần, Giám đốc điều hành Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án đã đáp ứng được các yêu cầu để chính thức thông xe kỹ thuật 48,09km, trong đó, sẽ nghiệm thu, đưa vào khai thác khoảng 21km đầu tuyến.

"Hiện thời tiết vẫn còn mưa, bất lợi cho tiến độ của dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ sát sao trong thi công và đặt mục tiêu hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính vào sử dụng trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân", ông Dần cho hay.

Nhiều đoạn tuyến cơ bản đã hoàn thiện mặt đường, lắp đặt dải phân cách cứng, lan can tôn sóng, chống chói bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông ngược chiều.

Tại các nút giao, hầm chui dân sinh trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được thi công cơ bản hoàn thiện. Toàn dự án có 29 cầu và 21 hầm chui dân sinh.

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Khi đưa vào khai thác, cao tốc rút ngắn thời gian di chuyển giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, logistics, du lịch và liên kết vùng.

Điểm cuối của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giao với đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thuộc địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).