Dự án đường kéo dài 14 năm, còn 188m cần thêm hơn 38 tỷ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Y Ngông (phường Buôn Ma Thuột), được khởi công cách đây 14 năm, vẫn chưa hoàn thiện và gần 200 hộ dân chưa được bồi thường, thu hút sự quan tâm của báo chí tại buổi họp báo định kỳ tháng 11 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào ngày 19/12.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng - tỉnh lộ 1, dài 2,1km, tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2011.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, thông tin về tình hình bồi thường cho gần 200 hộ dân tại dự án đường Y Ngông (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án đã bị tạm dừng thi công gần 4 năm 8 tháng (từ năm 2013) do khó khăn về nguồn vốn.

Đến năm 2017, dự án được bố trí vốn và thi công trở lại, nhưng phát sinh vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Lân, chi phí giải phóng mặt bằng ban đầu được phê duyệt là gần 5,9 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 điều chỉnh giảm còn 2,5 tỷ đồng. Khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ thực tế cho 188 hộ dân và 2 tổ chức, số chi phí giải phóng mặt bằng "đội" lên hơn 30 tỷ đồng.

"Việc phát sinh tăng chi phí dẫn đến tăng tổng mức được duyệt, nhưng vì dự án chưa được điều chỉnh nên không có cơ sở pháp lý để bố trí nguồn kinh phí bổ sung", ông Lân giải thích.

Hiện tại, dự án đã đạt gần 90% khối lượng, nhưng còn 188m tại nút giao đường Y Ngông - Nguyễn Thị Định chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Y Ngông dài 2,1km nhưng 14 năm chưa thể hoàn thiện (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước tình trạng dự án trì trệ, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho giao thông, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đổ cấp phối đá dăm, nạo vét mương để khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông thuận tiện trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục để triển khai tiếp dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Lân cho biết, UBND phường Buôn Ma Thuột đã đề xuất tỉnh xem xét, cho chủ trương đầu tư dự án mới đối với 188m còn lại với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh rằng giai đoạn đầu của dự án đã vận động người dân hiến đất làm đường, chủ yếu là đất nông nghiệp nên nhận được sự đồng tình cao.

Tuy nhiên, đoạn cuối của dự án tại nút giao Y Ngông - Nguyễn Thị Định chưa hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến đất ở của người dân.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin về việc tỉnh sẽ triển khai dự án vào giai đoạn tiếp theo (Ảnh: Thúy Diễm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, dự án đã được phê duyệt quyết toán giai đoạn 1. Khoảng 188m còn lại sẽ được đưa vào đầu tư công trung hạn ở giai đoạn tiếp theo để triển khai.

Ông Thái cũng cho biết, đối với các hộ dân đã hiến đất nông nghiệp làm đường từ hơn 10 năm trước nay đòi bồi thường sẽ không đủ cơ sở để xử lý. Riêng các hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng, có giấy tờ rõ ràng sẽ có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi có chủ trương đầu tư.