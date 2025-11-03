Các tỉnh, thành miền Trung kích hoạt toàn lực ứng phó bão Kalmaegi

Các tỉnh miền Trung đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và khắc phục hậu quả mưa lũ kéo dài, với nhiều địa phương đã ghi nhận những mốc lũ lịch sử mới và hàng nghìn hộ dân phải sơ tán.

Thanh Hóa, Nghệ An sẵn sàng ứng phó

Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Tàu thuyền ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào nơi neo đậu (Ảnh: Thanh Tùng).

Các đơn vị liên quan được yêu cầu thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Tại Nghệ An, ngành chức năng tỉnh này đã chỉ đạo các phường, xã và sở, ngành theo dõi sát diễn biến bão, thông báo cho tàu thuyền trên biển để phòng tránh. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Hà Tĩnh: Hơn 3.800 hộ dân vẫn ngập lụt

Mưa nhỏ liên tục tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 3/11, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, đặc biệt khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 600-1.400mm đã gây ngập lụt nghiêm trọng, buộc 1.366 hộ dân phải sơ tán.

Xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra ngập lụt (Ảnh: Dương Nguyên).

Toàn tỉnh Hà Tĩnh còn 3.849 hộ dân đang bị ngập lụt, giảm 1.528 hộ so với thời điểm cao nhất. 34 cơ sở giáo dục với hơn 18.000 học sinh phải nghỉ học. Chính quyền và ngành chức năng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Quảng Trị sơ tán hơn 1.500 người dân

Chiều 3/11, Quảng Trị ghi nhận mưa vừa, có nơi mưa to. Mực nước trên các sông Kiến Giang, Nhật Lệ, Ô Lâu đang ở mức trên báo động 3, các sông khác dao động ở mức báo động 1-2. Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư, buộc người dân phải chủ động kê đồ đạc, di dời tài sản.

Lực lượng chức năng Quảng Trị sơ tán người dân (Ảnh: Hoài Nam).

Tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 505 hộ dân với 1.512 nhân khẩu khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Mưa lũ những ngày qua đã khiến 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương.

Tỉnh này đang khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, thông báo diễn biến bão và bố trí lực lượng công an, bộ đội trực chốt tại các điểm ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Huế ghi nhận mốc lũ lịch sử mới

UBND thành phố Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu. Đồng thời, sẵn sàng phương án sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình và nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, lúc 12h ngày 3/11, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 5,28m, vượt lũ lịch sử 5,27m thiết lập ngày 29/10 và hơn đỉnh lũ năm 2020 (5,24m) khoảng 4cm.

Đây là lần thứ 3 trong vòng một tuần, lũ trên sông Bồ thiết lập mốc lịch sử mới. Nước lũ sông Hương cũng đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại thành phố Huế.

Nước sông Hương vượt báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu phố ở Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu đến nơi an toàn. Lực lượng vũ trang đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia hỗ trợ di dời người dân.

Toàn bộ 1.075 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển cùng 7.657 lao động của thành phố đã về nơi trú tránh an toàn.

Đà Nẵng: Nhiều xã miền núi vẫn bị cô lập

Trong cuộc họp về công tác ứng phó với bão chiều 3/11, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cảnh báo đất đã no nước, chỉ cần mưa thêm, dù lượng không lớn, cũng có thể gây sạt lở nghiêm trọng. Ông yêu cầu các đơn vị vừa khắc phục hậu quả, vừa chủ động ứng phó bão Kalmaegi, tuyệt đối không chủ quan.

Gần 20 người di chuyển một nhà dân tại thôn H'juh, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng đến nơi an toàn (Ảnh: Bình An).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương rà soát, lập danh sách cụ thể các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di dời người dân, ưu tiên an toàn tính mạng.

Các địa phương cũng cần đánh giá kỹ tình hình, chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, xăng dầu và huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thực phẩm chế biến sẵn để đảm bảo lương thực cho người dân trong thời gian thiên tai kéo dài.

Quảng Ngãi: Chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thời tiết

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão Kalmaegi.

Các đơn vị, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, bố trí nơi neo đậu an toàn. UBND tỉnh cũng giao các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thời tiết.

Nước lũ làm sập cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 2/11 (Ảnh: Quốc Triều).

Gia Lai nâng cấp mức ứng phó, sẵn sàng kịch bản vượt dự báo

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân chuyển từ ứng phó theo dự báo thông thường sang mức ứng phó cao hơn một cấp.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải kích hoạt phương án phòng, chống bão, lũ quét, sạt lở đất sớm từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, nhất là khi mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ động xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó với cơn bão Kalmaegi (Ảnh: Công Sơn).

Các địa phương được yêu cầu quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán sớm, không để người dân ở khu vực nguy hiểm hay quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư y tế đủ dùng nhiều ngày; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn thường trực 24/24h.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã lên kịch bản sơ tán dân nhằm ứng phó bão Kalmaegi. Trường hợp kích hoạt kịch bản sơ tán dân sẽ được các địa phương hoàn thành trước 17h ngày 6/11. Với kịch bản trên, sẽ có 32.806 hộ dân với 116.188 nhân khẩu sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.562 hộ dân với 11.870 nhân khẩu sơ tán theo hình thức tập trung.

Ngư dân Khánh Hòa khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu

Người dân địa phương đã chủ động neo đậu và đưa tàu thuyền lên bờ để tránh sóng to, gió lớn gây hư hại tài sản.

Ngư dân tỉnh Khánh Hòa chủ động neo đậu và đưa tàu thuyền lên bờ để tránh sóng to, gió lớn gây hư hại tài sản (Ảnh: Trung Thi).

“Nghe dự báo bão đợt này sẽ mạnh, nên khi trời còn nắng, biển chưa động, anh em tranh thủ đưa thuyền, ghe lên bờ để bảo vệ tài sản”, ông Lê Văn Đạt, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho hay.

Tối 3/11, đại diện Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng UBND đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm, nước ngọt, chuẩn bị nhà tránh trú và bố trí lực lượng hỗ trợ tàu thuyền neo đậu an toàn khi bão Kalmaegi ảnh hưởng. Trong ngày hôm nay, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng trên các đảo đã tích cực hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, sơ tán người và chuyển tài sản đến nơi an toàn.