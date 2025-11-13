Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia gặp gỡ tại Tây Ninh

Sáng 13/11, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, sang thăm Việt Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, diễn ra ngày 13-14/11 tại biên giới tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia).

Từ sáng sớm, đông đảo học sinh và người dân địa phương đã có mặt tại cửa khẩu để chào đón đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng như bày tỏ tình hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ.

Hai bộ trưởng trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Sau nghi thức đón tiếp tại cửa khẩu, hai bộ trưởng di chuyển đến thao trường để chứng kiến buổi diễn tập quân y chung của quân đội hai nước.

Tình huống giả định là khu vực Bến Cầu xảy ra thiên tai làm đổ sập nhà cửa, khiến nhiều người dân bị thương. Bộ đội Việt Nam triển khai lực lượng cứu giúp người dân, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ từ quân đội Campuchia.

Theo kịch bản diễn tập, hai chiếc trực thăng của không quân Việt Nam được điều đến hiện trường để đưa người bị thương nặng về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Kết thúc phần diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đến thăm Trường tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, Tây Ninh) và chứng kiến lễ khánh thành khu phòng học bán trú.

Hai bộ trưởng thăm hỏi, giao lưu với cô và trò Trường tiểu học Bến Cầu.

Trước khi chia tay, Đại tướng Phan Văn Giang để ý đến dòng chữ "Chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia" được viết nắn nót trên bảng. Ông đáp lại tình cảm của cô và trò nhà trường bằng cách gửi lại điểm 10.

Tại xã Long Thuận (tỉnh Tây Ninh), hai bộ trưởng chứng kiến lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, Tây Ninh) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, Svay Rieng).

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng cho biết, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đã có 9 lần gặp gỡ, tính cả chuyến thăm Campuchia của Đại tướng Phan Văn Giang vào ngày mai sẽ là 10 lần.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bộ tiếp tục củng cố, thắt chặt quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm lần này, cũng như sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua.

Ông cũng bày tỏ mong muốn qua sự kiện giao lưu hữu nghị lần này, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng bền chặt.

Theo chương trình giao lưu hữu nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam ngày 13/11, dự các hoạt động giao lưu tại tỉnh Tây Ninh rồi về nước vào chiều cùng ngày. Đến ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sang Campuchia dự giao lưu tại nước bạn.