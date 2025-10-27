Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Lào

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có buổi ăn sáng, làm việc do Thủ tướng Campuchia chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).

