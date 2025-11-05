Sắp diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 5/11, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 (giao lưu) giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cho biết năm 2022, Việt Nam cùng Campuchia tổ chức giao lưu lần một và thành công tốt đẹp nên trên cơ sở đó, hai nước tiếp tục tổ chức giao lưu lần 2 năm 2025. Sự kiện cũng nằm trong dịp kỷ niệm năm hữu nghị của 2 nước.

Trung tướng Đức đánh giá, giao lưu sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên, mở ra hợp tác toàn diện.

Sự kiện cũng giúp lực lượng bảo vệ đường biên các bên phối hợp tốt với nhau, đồng thời mở ra điều kiện mới phát triển tốt đẹp hơn cho nhân dân, chính quyền khu vực biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian giao lưu diễn ra từ ngày 12 đến 14/11, tại khu vực biên giới chung hai nước ở Tây Ninh nước ta và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khuôn khổ giao lưu, sẽ có một số hoạt động diễn ra trước ngày 12/11, gồm quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới; giao lưu sĩ quan trẻ quân đội Việt Nam - Campuchia.

Trong thời gian giao lưu, tại Việt Nam có các hoạt động gồm lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung giữa quân đội hai nước; lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh),...

Các hoạt động diễn ra tại Campuchia gồm lễ đón, tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; lễ chào và tô son cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; dự lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng; thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Liên quan giao lưu, Đại tá Lê Văn Đông, Cục Quân y, cho biết ngay trong sáng 5/11, hoạt động khám, chữa bệnh tại Campuchia do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đã được diễn ra, dự kiến khám bệnh cho 1.000 người.

Ngày 6/11, đoàn sẽ về Tây Ninh khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam.

Theo Đại tá Lê Văn Đông, Bệnh viện Quân y 175 là tuyến cuối, có trình độ, trang thiết bị cao nhất tại khu vực phía Nam.

Đơn vị sẽ đưa kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao cùng trang bị hiện đại như máy X-quang, siêu âm, điện tim… về với bà con ở khu vực giáp biên, nơi ít khi được tiếp cận kỹ thuật cao.