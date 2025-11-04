Đồng Nai tiếp nhận 65 công dân từ Campuchia, phát hiện người bị truy nã

Ngày 4/11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia.

Qua sàng lọc, lấy lời khai, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, 65 công dân được bàn giao đợt này thường trú tại 24 tỉnh, thành phố.

Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn 2 trong số 3 công dân tỉnh Đồng Nai khai thông tin trước khi bàn giao qua công an để thực hiện các thủ tục theo quy định (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai).

Trong số này, nhà chức trách xác định 64 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 người bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey. Người này bị tạm giữ tại tỉnh Siem Reap trước khi được bàn giao về Việt Nam.

Qua rà soát, cơ quan chức năng còn xác định 1 đối tượng thuộc diện bị truy nã. Người này được bàn giao cho Công an TP Hải Phòng để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cũng trong quá trình xác minh, anh V.A.H. (20 tuổi, trú xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) đã tố cáo ông N.V.T. (38 tuổi, trú xã Tân Khai) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia để lao động bất hợp pháp.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ, xử lý thông tin tố giác tội phạm của anh V.A.H..