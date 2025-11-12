Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc làm việc, đại diện Tỉnh ủy Tây Ninh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng khá, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành. Thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút hơn 832 triệu USD vốn FDI.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, địa phương vẫn quan tâm đầu tư ngân sách cho quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng với kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được. Bộ trưởng Quốc phòng cũng giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh liên quan công tác quân sự, quốc phòng, cơ chế đầu tư cho lực lượng vũ trang địa phương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Tây Ninh chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Tây Ninh đã chứng kiến thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng trao tặng tỉnh Tây Ninh 30 tỷ đồng để xây dựng cầu dân sinh tại các khu vực khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, khẳng định lãnh đạo địa phương luôn ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt với Tây Ninh là nơi có đường biên giới rất dài.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, từ đó nghiên cứu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ Sư đoàn 5 (Ảnh: Ngọc Tân).

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã dự tổng duyệt chương trình đón đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam giao lưu hữu nghị tại cửa khẩu Mộc Bài và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Phát biểu tại Sư đoàn 5, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả của Đảng ủy, Chỉ huy sư đoàn đã đạt được từ đầu năm đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, xứng đáng với đơn vị 2 lần được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự kiến sáng 13/11, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để đón đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia sang dự sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng 2 nước.