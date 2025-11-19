Bên trong nơi tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe

Trung tâm giám sát số 2 ở số 103 Nguyễn Tuân (TP Hà Nội) là nơi diễn ra các cuộc đấu giá biển số ô tô và xe máy thời gian qua. Ngày 18/11, phóng viên Dân trí đã có buổi ghi nhận thực tế tại đây.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng đấu giá biển số ô tô, cho biết mỗi ngày trung tâm tổ chức 8 ca đấu giá biển số. Sáng 4 ca, bắt đầu đấu giá từ 8h30 (biển số xe máy) và chiều 4 ca, bắt đầu từ 13h30 (biển số ô tô).

Theo bà Hà, mỗi ca đấu giá kéo dài trong khoảng 25 phút và có một đấu giá viên làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi trực tiếp phiên đấu.

Các thông tin đấu giá như thời gian, ngày giờ, phiên đấu giá của từng biển số xe đều được hiển thị cụ thể để các đấu giá viên nắm rõ.

"Để đảm bảo thông tin khách hàng, thông tin ca đấu giá được đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Trước mỗi ca đấu giá 30 phút, đấu giá viên mới được thông báo trước lịch đấu giá của mình.

Ngoài ra, các thiết bị như ổ cứng máy tính của các đấu giá viên đều được chúng tôi dán tem niêm phong để ngăn ngừa tình trạng bị sao chép, lộ lọt dữ liệu thông tin", vị Trưởng phòng đấu giá biển số ô tô cho biết.

Theo đại diện công ty đấu giá biển số ô tô, để đảm bảo quá trình đấu giá được diễn ra thông suốt, an toàn, đơn vị này còn sử dụng các bộ lưu trữ điện nhằm tránh tình trạng bị mất điện đột ngột. Ngoài ra, đơn vị này còn sử dụng duy nhất một mạng nội bộ để truyền tải, xử lý thông tin.

Tại phòng làm việc của lãnh đạo công ty đấu giá cũng được lắp đặt hệ thống camera theo dõi trực tiếp các cuộc đấu giá biển số ô tô và xe máy. Trong trường hợp xảy ra sự cố, thư ký trực phiên đấu giá sẽ điện đàm cho lãnh đạo công ty để xin phương án xử lý.

Qua hệ thống camera giám sát, lãnh đạo công ty đấu giá sẽ theo dõi được các phiên đấu giá diễn ra như thế nào, các phiên đấu giá có gặp sự cố gì không.

Đại diện công ty đấu giá cho biết, trong quá trình đấu giá biển số xe, các cán bộ CSGT thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) cũng sẽ theo dõi, giám sát các cuộc đấu giá biển số xe thông qua màn hình lớn được kết nối dữ liệu truyền trực tiếp từ Trung tâm giám sát số 2 về Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết, từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/10, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành/niêm yết là 87.939 biển số, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng, biển số xe máy đấu giá thành là 62.975 biển số, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà lực lượng chức năng đã thu về tài khoản chuyên thu, để nộp ngân sách nhà nước là 8.100 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe.