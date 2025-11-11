Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá gần 28 tỷ đồng

Ngày 11/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công ty đấu giá biển số ô tô cho biết sáng cùng ngày, đơn vị này vừa phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức đấu giá loạt biển số ô tô. Đáng chú ý, biển số ô tô 99A-999.99 đã tìm được chủ nhân với số tiền trúng đấu giá lên tới gần 28 tỷ đồng.

Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá lên tới gần 28 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo vị đại diện, đây là lần thứ 2 biển số ô tô 99A-999.99 này được đưa ra đấu giá, trước đó biển số này được đưa ra đấu giá lần 1 vào chiều 12/8 với số tiền trúng cao kỷ lục - hơn 21,8 tỷ đồng, tuy nhiên trong lần 1 người đấu giá đã bỏ cọc.

Các biển số ô tô có trúng đấu giá cao trong sáng nay gồm: 99A-999.99 giá trúng gần 28 tỷ đồng, 51N-234.56 giá trúng đấu giá 915 triệu đồng, 11A-234.56 giá trúng đấu giá 550 triệu đồng, 36B-111.11 giá trúng đấu giá 320 triệu đồng...

Bên trong khu vực tổ chức đấu giá biển số (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/10, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành/niêm yết là 87.939 biển số, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng, biển số xe máy đấu giá thành là 62.975 biển số, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà lực lượng chức năng đã thu về tài khoản chuyên thu, để nộp ngân sách nhà nước là 8.100 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe.