“Khắc phục triệt để hành chính hóa trong hoạt động MTTQ và các đoàn thể”

Thường trực Ban Bí thư gợi mở định hướng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động.

Quan điểm chỉ đạo này được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Theo Thường trực Ban Bí thư, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Ông nhấn mạnh Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài...

Biểu dương những kết quả của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ, theo thường trực Ban Bí thư, là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả", khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương (Ảnh: Minh Châu).

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

Ông kỳ vọng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ năm 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Dù còn nhiều khó khăn, toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhất là về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Minh Châu).

Bà Hoài khẳng định MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, bà Hoài cho biết MTTQ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.