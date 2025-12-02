Khởi tố vụ án "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM

Theo hồ sơ vụ án, hộ ông Trương Minh Ký gồm các thành viên: Ông Trương Minh Ký (SN 1969), bà Ngô Thị Vui (SN 1970, vợ ông Ký) và ba người con ruột. Hộ gia đình này được UBND huyện Tân Uyên (trước đây) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 5.802,4m2, tại phường Tân Phước Khánh cũ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976, cùng trú tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) bị cho là đã chiếm một phần thửa đất này để xây nhà tạm và chuồng gà, dẫn tới việc ông Ký phát sinh tranh chấp với ông Hoàng.

Thửa đất ông Hoàng xây gần 50 căn nhà trên đất người khác (Ảnh: T.Q.).

Với hành vi trên, bà Út đã bị UBND thị xã Tân Uyên xử phạt và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên thửa đất của ông Ký. Tuy nhiên, bà Út không chấp hành mà tiếp tục xây dựng nhà ở trên phần đất này.

Ngày 19/3/2019, ông Ký khởi kiện ông Hoàng và bà Út; vụ án sau đó được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử dân sự. Đến ngày 16/12/2019, ông Ký nộp đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp”.

Sau đó, tòa án ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó cấm ông Lê Văn Hoàng xây dựng hoặc xin cấp phép xây dựng nhà ở trên thửa đất số 87. Tại thời điểm quyết định này được ban hành, ông Hoàng đã xây xong 6 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ đang tiếp tục thi công.

Nhiều người dân đã mua nhà tại thửa đất trên với hình thức vi bằng (Ảnh: T.Q.).

Ngày 19/8/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên ban hành thông báo về việc thi hành án, kèm theo là biên bản đo vẽ hiện trạng thửa đất 87 có 25 căn nhà cấp 4 xây dựng hoàn thiện và 2 dãy nhà trọ, 5 căn nhà cấp 4 đang xây dựng và ông Hoàng cam kết tạm dừng thi công.

Thực tế hiện tại ông Hoàng đã xây dựng trái phép 48 công trình trên thửa đất số 87 và bán nhà ở cho nhiều người bằng hình thức vi bằng. Ông Hoàng sau đó làm đơn khởi kiện ông Ký, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Tháng 7/2024, TAND TP Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho ông Ký.

Tháng 2, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND Khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Hoàng.

Đến ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng bọn.