Giả người quen bác sĩ, lừa bán "thuốc gia truyền" cho bệnh nhân viện 108

Ngày 12/1, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (42 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hồi 16h ngày 9/1, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của ông L.H.N. (55 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng lừa đảo khi mua thuốc chữa bệnh tại khu vực số 19 phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Nam An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Cửa Nam đã làm rõ 3 đối tượng nêu trên.

Theo tài liệu điều tra, ngày 7/1, các đối tượng bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh người bán thuốc nam, quảng cáo sai sự thật về công dụng chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện trung ương trên địa bàn phường Cửa Nam và lân cận.

Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Thị Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có “thuốc gia truyền” chữa được bệnh nặng mà không cần phẫu thuật.

Khi có người tin tưởng, các đối tượng dẫn nạn nhân đến gặp Nguyễn Văn Ngọc tại khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội. Tại đây, Ngọc trực tiếp đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng công dụng của “thuốc”, thực chất là củ Thiên Ma đã qua xử lý, không còn dược tính, rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình đứng tên.

Loại "thuốc" các đối tượng bán (Ảnh: Nam An).

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa anh L.H.N. chuyển số tiền 14 triệu đồng. Cơ quan Công an thu giữ 9 củ khô màu trắng, tổng trọng lượng khoảng 417gr.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Ngọc khai nhận trước đó, ngày 27/9/2025, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 8 triệu đồng của ông L.T.T. (63 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) khi người này đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Việt Đức.

Công an phường Cửa Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng và vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.