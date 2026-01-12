Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch

Chiều 12/1, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông N.N.T. (60 tuổi, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Sáng cùng ngày, ông T. đến nhà bà P.T.M.T. (mẹ của Khôi) trên đường Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa) chơi.

Sau đó, giữa ông T. và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, Khôi dùng dao đâm ông T. trọng thương. Người đàn ông chạy ra đường và nằm gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Gây án xong, Khôi bỏ chạy vào một con hẻm và bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân.