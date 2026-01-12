Chàng thơ Timothée Chalamet khoá môi và nói “anh yêu em” với bạn gái

Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California (Mỹ), quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhằm vinh danh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật trong năm qua.

Timothée Chalamet thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Ảnh: Getty).

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, Timothée Chalamet được xướng tên khi vượt qua loạt “đàn anh” như George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Lee Byung Hun và Jesse Plemons.

Trong Marty Supreme - bộ phim đang công chiếu tại Bắc Mỹ và thu về gần 80 triệu USD doanh thu phòng vé, Chalamet vào vai Marty Mauser, một thần đồng bóng bàn.

Tác phẩm không chỉ kể về hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao mà còn đào sâu tâm lý của một chàng trai trẻ bị ám ảnh bởi danh vọng và thành công, nơi ranh giới giữa tham vọng và sự tự hủy trở nên mong manh.

Giới chuyên môn đánh giá vai diễn này đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong diễn xuất của Timothée Chalamet, khi anh lột tả thành công một nhân vật nặng tâm lý, đầy giằng xé nội tâm.

Trên sân khấu nhận giải, Chalamet gửi lời cảm ơn tới bạn diễn, ê-kíp và khán giả. “Hạng mục này rất mạnh. Tôi ngưỡng mộ tất cả các bạn”, anh nói về những đối thủ cạnh tranh. Chiến thắng tại Quả cầu vàng được xem là bước đệm để nam diễn viên tiếp tục tiến sâu vào mùa giải thưởng năm nay, trong đó có Oscar.

Kylie Jenner tự hào về Timothée Chalamet (Ảnh: People).

Chia sẻ về bộ phim, Chalamet cho biết: “Đây thực sự là một tác phẩm độc đáo trong thời điểm những bộ phim như vậy không dễ được ra mắt. Đó là câu chuyện về việc theo đuổi ước mơ. Tôi đã dốc hết sức mình”.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất trong bài phát biểu là khi nam diễn viên dành lời tri ân cho gia đình và bạn gái. “Dành cho bố mẹ tôi, cho người bạn đời của tôi. Con yêu bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều”, anh nói trong xúc động.

Trước đó, tại lễ trao giải Critics’ Choice Awards, Chalamet lần đầu công khai cảm ơn Kylie Jenner trong mùa giải thưởng năm nay. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn đời suốt ba năm qua của tôi. Cảm ơn em vì nền tảng mà chúng ta có. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu không có em”, anh bày tỏ.

Kylie Jenner được cho là đã rưng rưng nước mắt và đáp lại bằng lời thì thầm: “Em yêu anh”.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 (Ảnh: Getty).

Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023, trước khi ngầm xác nhận mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm khi cùng xuất hiện tại buổi diễn của Beyoncé ở Los Angeles (Mỹ). Dù hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Nguồn tin của People cho biết Kylie Jenner coi mối quan hệ với Chalamet là nghiêm túc và đã đưa nam diễn viên hòa nhập vào cuộc sống gia đình. Một nguồn tin tiết lộ: “Cả hai đều rất tham vọng và tập trung vào sự nghiệp. Kylie đang điều hành một doanh nghiệp lớn và nuôi dạy con cái. Anh ấy tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Họ đang cố gắng cân bằng giữa công việc và mối quan hệ, dù điều đó không hề dễ dàng”.

Timothée Chalamet (SN 1995) là một trong những nam diễn viên trẻ nổi bật nhất Hollywood, từng gây tiếng vang với Call Me by Your Name và nhận đề cử Oscar khi mới 22 tuổi. Với ngoại hình lãng tử và phong cách thời trang khác biệt, anh được xem là biểu tượng thẩm mỹ của giới trẻ, từng dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 do TC Candler bình chọn.

Trong khi đó, Kylie Jenner (SN 1997) là nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản ước tính hơn 750 triệu USD. Cô có hai con với bạn trai cũ Travis Scott và chia tay vào đầu năm 2023.