Trường Đại học Trà Vinh trở thành đại học thứ 13 ở Việt Nam

Theo quyết định, Đại học Trà Vinh được tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, với trụ sở chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại học Trà Vinh trở thành đại học thứ 13 ở Việt Nam (Ảnh: TVU).

Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh theo đúng quy định.

Quá trình này phải bảo đảm không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản; không làm gián đoạn hoạt động bình thường của nhà trường; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, “trường đại học” và “đại học” là hai khái niệm khác nhau. Trường đại học, học viện là cơ sở đào tạo và nghiên cứu đa ngành, trong khi đại học là tổ chức đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực, bao gồm các trường đại học và các khoa thành viên.

Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ quy định, để chuyển từ trường đại học lên đại học, cơ sở giáo dục phải đáp ứng ba điều kiện: được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng; có ít nhất ba trường thành viên và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, với quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; đồng thời được cơ quan quản lý trực tiếp và các nhà đầu tư chấp thuận.