Nhiều người nhận hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ lợn chết do dịch tả

Năm 2025, tại tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng... Dịch bệnh tập trung chủ yếu tại các xã phía Đông, gây thiệt hại nặng cho hàng nghìn hộ dân. Trong đó, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nhất.

Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 12.380 hộ chăn nuôi thuộc 63 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi. Toàn tỉnh có trên 91.000 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Lợn mắc dịch tả được đưa đi tiêu hủy (Ảnh: Quốc Triều).

Trước những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê, lập danh sách và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để người dân tái đàn, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết trên địa bàn phường có 2.000 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân là 4,2 tỷ đồng.

“Ngày 10 vừa qua chúng tôi đã chi trả đợt 1 cho người dân với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Người được hỗ trợ cao nhất khoảng 152 triệu đồng. Tiền hỗ trợ sẽ giúp người dân giải quyết khó khăn do dịch bệnh gây ra, tiếp tục chăn nuôi để phát triển kinh tế”, ông Phước cho biết.

Xã An Phú là một trong những địa phương đã chi trả tiền hỗ trợ cho người dân. Địa phương này có 89 hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi với số tiền hỗ trợ gần 2,2 tỷ đồng.

Người dân phường Trương Quang Trọng được chi trả tiền hỗ trợ lợn chết do dịch tả (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Theo ông Phan Thành Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã An Phú, xã đã chi trả tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng của người dân. Đối với những trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, địa phương đã phối hợp với ngân hàng mở tài khoản để chuyển tiền hỗ trợ cho bà con bảo đảm kịp thời và minh bạch.

Các xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi đã chi trả tiền hỗ trợ cho người dân trong đợt này đều sử dụng nguồn ngân sách dự phòng trong năm 2025. Những địa phương này có tổng kinh phí hỗ trợ từ 2 đến 4 tỷ đồng nên có thể cân đối ngân sách để thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều xã, phường vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ cho người dân. Nguyên nhân do nguồn kinh phí dự phòng của địa phương ít, trong khi tổng kinh phí hỗ trợ lớn, có địa phương cần hàng chục tỷ đồng để chi trả. Những địa phương này đang chờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ tỉnh để có thể chi trả cho người dân.