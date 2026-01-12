Ban nhạc huyền thoại Thụy Điển ABBA và câu chuyện phía sau ánh đèn

Hào quang bóng tối - The real story of ABBA mang đến cho độc giả một góc nhìn toàn diện và tỉnh táo về ABBA - ban nhạc được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của âm nhạc đại chúng thế giới.

Cuốn sách không chỉ khắc họa những năm tháng rực rỡ trên đỉnh cao danh vọng, mà còn đi sâu vào mặt sau của hào quang, nơi các thành viên phải đối diện với áp lực, mâu thuẫn nội tại và những thử thách khắc nghiệt song hành cùng thành công.

Suốt nhiều thập kỷ qua, âm nhạc của ABBA gần như chưa từng vắng bóng trong đời sống đại chúng. Ở nhiều nơi trên thế giới, các ca khúc của nhóm vẫn hiện diện theo những cách khác nhau: bản phối lại Gimme! Gimme! Gimme! vang lên trong các câu lạc bộ đêm tại Úc; Happy new year trở thành giai điệu quen thuộc mỗi dịp đầu năm tại Việt Nam; phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Knowing Me, Knowing You được phát trên sóng radio ở Mexico; hay những buổi biểu diễn liên tục của các ban nhạc cover (hát lại) và vở nhạc kịch Mamma Mia! tại nhiều quốc gia.

ABBA chinh phục hàng triệu khán giả thuộc nhiều thế hệ. Bốn nghệ sĩ đến từ Thụy Điển đã tạo nên một dòng chảy nhạc pop bền bỉ với những ca khúc giàu cảm xúc, giai điệu giản dị, dễ nghe, dễ nhớ nhưng có sức lan tỏa lâu dài và ít bị chi phối bởi sự thay đổi của thời gian.

Bìa cuốn sách “Hào quang bóng tối - The real story of ABBA” (Ảnh: Ban tổ chức).

Thông qua câu chuyện về ABBA, cuốn sách đồng thời tái hiện bối cảnh thế giới thập niên 1970, giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng đầy sôi động, góp phần lý giải môi trường xã hội và văn hóa đã nuôi dưỡng, định hình nên hiện tượng âm nhạc mang tên ABBA.

Dù đã có nhiều cuốn sách viết về ABBA dưới góc độ âm nhạc, giải trí hay đời sống người nổi tiếng, tác động xã hội và văn hóa của ban nhạc này lại hiếm khi được đặt trong một bức tranh rộng hơn. Khoảng trống đó được lấp đầy trong Hào quang bóng tối - The real story of ABBA.

Tác giả Carl Magnus Palm là người đã phỏng vấn trực tiếp từng thành viên ABBA và từng xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về các sáng tác làm nên tên tuổi của nhóm.

Với cuốn sách này, ông dành hơn một năm nghiên cứu toàn thời gian trước khi cầm bút, nhằm xây dựng một tiểu sử được đánh giá là khách quan, toàn diện và đầy đủ bậc nhất về ABBA.

Điểm nổi bật của tác phẩm là việc đặt ABBA trong bối cảnh xã hội Thụy Điển, nơi ban nhạc hình thành, khổ luyện trong thời gian dài trước khi bước lên đỉnh cao danh vọng. Thay vì chỉ kể lại các cột mốc thành công, tác giả tái hiện một hành trình sống động, chính xác, giúp người đọc hiểu vì sao ABBA có thể vươn ra toàn cầu trong một giai đoạn thế giới nhiều biến động, đặc biệt là thập niên 1970.

Văn phong của Carl Magnus Palm mạch lạc, súc tích và giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Cuốn sách tránh lối ca ngợi cường điệu, thay vào đó là cách tiếp cận đa chiều, giúp độc giả nhìn thấy nhiều lớp lang trong câu chuyện của ban nhạc lừng danh này.

Hào quang bóng tối - The real story of ABBA cũng cung cấp những chi tiết cụ thể về tiểu sử của từng nghệ sĩ trong nhóm. Cuốn sách đồng thời phân tích quá trình biến đổi của nhạc pop từ giữa thập niên 1950 đến nay.

Tác phẩm cũng lý giải cách công chúng hình thành và thay đổi nhận thức về ABBA qua từng giai đoạn. Bên cạnh đó là hành trình trưởng thành của chính các thành viên, từ sự ngây thơ thời trẻ, những năm tháng khổ luyện và nghiêm túc với nghề, cho đến khi trở thành những tượng đài được kính trọng, có phần kín tiếng trong làng âm nhạc thế giới.

Cuốn sách cũng làm rõ vai trò then chốt của người quản lý Stig Anderson trong thành công quốc tế của ABBA, đồng thời đề cập đến mối quan hệ phức tạp và những rạn nứt nảy sinh sau này giữa ông và các thành viên ban nhạc.

Dẫu vậy, tác giả khẳng định không thể phủ nhận mối quan hệ tương hỗ giữa Stig Anderson và ABBA trong hành trình đưa tên tuổi nhóm nhạc này bước vào “ngôi đền” của âm nhạc thế giới.

Bằng cách khắc họa sâu sắc các nhân vật trung tâm và bối cảnh xã hội mà họ hoạt động, Carl Magnus Palm đã xây dựng nên một bức tranh toàn diện, giàu chiều sâu và thuyết phục.

Hào quang bóng tối - The real story of ABBA vì thế được xem là một tác phẩm đáng đọc với bất cứ ai đã, đang và sẽ tiếp tục lắng nghe những ca khúc bất hủ của ABBA.