Thông tin mới vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế

Ngày 16/12, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.X.V. (SN 1991, trú tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). Nạn nhân được phát hiện đã tử vong trên trụ điện trung thế đi qua địa bàn phường Tây Nha Trang.

Trước đó, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (Điện lực Khánh Hòa), cho hay khu vực xảy ra tai nạn chết người là đường dây do đơn vị này quản lý.

Anh V. đã mất hơn một tuần nhưng người nhà vẫn chưa rõ nguyên nhân (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Lợi, ngày 7/12, Điện lực Khánh Hòa đã cắt điện từ 6h30 đến 19h30 để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) thi công xây lắp, di dời lưới điện thuộc tài sản của Điện lực Khánh Hòa. Nội dung thi công đã được hai bên ký hợp đồng trước đó.

Đến 19h17 cùng ngày, sau khi các bên liên quan kiểm tra công tác an toàn theo quy định, đơn vị thuộc Điện lực Khánh Hòa đã cấp điện trở lại cho tuyến trung thế trên. Sau đó xảy ra vụ tai nạn khiến anh V. tử vong trên trụ điện.

Chiều 16/12, phóng viên Dân trí trao đổi với ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty Đồng Nguyên, để làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ tai nạn điện. Ông Hoàng cho biết anh V. không phải nhân viên thuộc biên chế công ty mà do một người trong đơn vị thuê lại, trả công theo ngày.

“Nói công ty thuê là chưa chính xác. Anh V. được bổ sung khi đội trưởng tại hiện trường thấy không kịp tiến độ trong thời gian cắt điện theo kế hoạch nên huy động thêm lao động”, ông Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, đến 17h30 ngày 7/12, toàn bộ công việc trên lưới điện đã hoàn tất, công nhân đều ở dưới mặt đất. Khoảng 5 phút sau, ông chuyển tiền cho đội trưởng trực tiếp thi công để chi trả tiền công cho các lao động, trong đó có anh V.. Sau khi nhận tiền, công nhân lên xe 16 chỗ rời khỏi hiện trường.

Từ 18h đến 18h48, ông Hoàng cùng nhân viên kỹ thuật tiếp tục kiểm tra hiện trường thêm một lần nữa, sau đó bàn giao cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Điện lực Khánh Hòa tiếp nhận. Ngành điện lực tiếp tục kiểm tra các công tác an toàn để cấp điện lại theo quy định.

Đến khoảng 19h20 cùng ngày, đơn vị ghi nhận anh V. đã tử vong trên trụ điện trung thế.

Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao anh V. có mặt trên trụ điện trung thế vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Hoàng cho biết "không rõ lý do".

Trước đó, chị Trần Thị Nhật, vợ anh V., cho biết từ ngày 8/12 đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng. Do đó, chị kiến nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và thông tin cụ thể cho gia đình.

Ngoài ra, chị Nhật cũng đề nghị làm rõ cá nhân hoặc đơn vị phải chịu trách nhiệm liên quan đến cái chết của anh V..