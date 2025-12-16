Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu lớn lên từ ký ức tuổi thơ Hà Nội

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu (SN 1973) sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha chị là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Ngay từ nhỏ, âm nhạc đã hiện diện trong đời sống của chị như một phần tự nhiên, gắn liền với sinh hoạt gia đình và con đường học tập bài bản.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu biểu diễn tại Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) ngày 16/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola. Một năm sau, chị thi đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Tuổi thơ của chị vì thế gắn với kỷ luật luyện tập nghiêm túc, những giờ học kéo dài và sự rèn giũa sớm trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những buổi tập đàn, Nguyệt Thu vẫn là một đứa trẻ Hà Nội với những ký ức rất đời, rất giản dị.

Chia sẻ tại buổi ra mắt Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) ngày 16/12, khi nhắc về tuổi thơ, Nguyệt Thu kể lại những kỷ niệm gắn liền với công viên gần nơi chị sinh sống.

Thời đó, chị cho biết gần như không có nhiều lựa chọn vui chơi, mỗi lần muốn đi chơi chỉ có thể vào công viên. Trong ký ức của chị, công viên có nhạc gương, có những vòng quay đơn sơ, và được vào đó là ước mơ mỗi dịp cuối tuần.

“Có những lúc bố mẹ cho tôi một chút tiền để ăn sáng, nhưng tôi sẵn sàng bỏ bữa, dành hết số tiền đó chỉ để được vào công viên chơi. Với tôi, đó không phải là sự thiệt thòi, mà là niềm háo hức rất thật. Đó là một ký ức rất đẹp của tuổi thơ”, Nguyệt Thu cho hay.

Những ký ức tưởng chừng nhỏ bé đó theo chị suốt hành trình trưởng thành, trở thành một phần trong cảm xúc và cách chị nhìn nhận cuộc sống sau này.

Bước ngoặt trong cuộc đời Nguyệt Thu đến vào cuối thập niên 1990, khi chị trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga).

Trong môi trường đào tạo hàn lâm khắt khe, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Yuri Abramovich Bashmet, Nguyệt Thu tốt nghiệp loại xuất sắc và ghi dấu ấn với những thành tựu đầu tiên trên con đường biểu diễn quốc tế.

Những năm tháng sau đó, chị gắn bó với các dàn nhạc và sân khấu hòa nhạc lớn tại Nga và nhiều quốc gia khác, vừa biểu diễn, vừa tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc. Âm nhạc với Nguyệt Thu vì thế không chỉ là biểu diễn, mà là một đời sống được xây dựng bền bỉ qua kỷ luật, học thuật và trải nghiệm.

Sau hơn 2 thập kỷ sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, Nguyệt Thu trở về Việt Nam. Với chị, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp hay thành tựu, mà là một hành trình dài được nuôi dưỡng từ tuổi thơ, ký ức và những năm tháng rèn giũa không ngừng.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu (ở giữa) chia sẻ về các dự án cộng đồng bên lề sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguyệt Thu cũng thừa nhận mình là người yêu phở. Xa quê nhiều năm, chị thường xuyên nhớ hương vị phở Việt, nhưng để nấu được một nồi phở đúng vị nơi xa xứ là điều không dễ, có khi mất tới 10 tiếng và cũng không phải lúc nào đủ nguyên liệu.

Theo Nguyệt Thu, phở không chỉ là món ăn mà còn hàm chứa văn hóa Việt Nam, có thể trở thành một cách giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. Từ suy nghĩ đó, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ tham gia một số dự án cộng đồng, trong đó có dự án “Tặng 1 triệu bát Phở Hoàn Nguyên cho du khách nước ngoài” và vận động trao tặng hàng nghìn xe phở cho người khuyết tật nhằm hỗ trợ sinh kế.

Bên cạnh đó, từ năm ngoái, Nguyệt Thu đã chuẩn bị cho dự án âm nhạc cộng đồng Nơi yêu thương bắt đầu, dự kiến triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, với mong muốn âm nhạc góp phần xoa dịu tinh thần cho bác sĩ, bệnh nhân và người nhà.

“Âm nhạc hiện diện ở đó mang đến một năng lượng tích cực, chữa lành và giúp giảm bớt căng thẳng trong môi trường bệnh viện”, Nguyệt Thu bày tỏ.