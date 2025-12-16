Quản lý thị trường kiểm tra 27.500 vụ, phanh phui loạt hàng giả quy mô lớn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường (QLTT) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, trong năm nay, toàn lực lượng QLTT đã kiểm tra 27.540 vụ; phát hiện, xử lý 23.402 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 372 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 290 tỷ đồng, giảm 31,76% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều vụ việc điển hình đã được phát hiện, xử lý như thu giữ 35.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội; thu giữ 123 tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu tại Cao Bằng; chuỗi vụ kiểm tra các cơ sở kinh doanh thời trang tại Sài Gòn Square (TPHCM); kiểm tra kho sữa nhập lậu tại Bạch Mai (Hà Nội).

Hay vụ thu giữ trên 100 tấn vải cuộn không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Trường Vinh Vina; thu giữ 15 tấn đường cát tại TPHCM; hàng nghìn viên An cung Ngưu Hoàng Nam Dương tại Quảng Ninh; hơn 18 tấn thịt gà và nội tạng gà đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ tại Hà Nội…

Đáng chú ý, cơ quan quản lý thị trường cho biết vi phạm trong môi trường thương mại điện tử tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thời trang tại Sài Gòn Square (TPHCM) (Ảnh: Dms).

Nhiều thủ đoạn quảng cáo thổi phồng, gắn mác “hàng xách tay”, “đặc sản vùng miền”, “nhà làm”, “sạch 100%” hoặc sử dụng KOL/KOC để tạo lòng tin. Một số gian hàng còn đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ, bản công bố chất lượng đã hết hạn, bị chỉnh sửa hoặc của thương nhân khác nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Tuy đạt nhiều kết quả, công tác quản lý thị trường năm 2025 vẫn còn một số hạn chế. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở một số đơn vị chậm, chưa đầy đủ về nhân sự và điều kiện hoạt động, khiến công tác quản lý có lúc thiếu ổn định, chưa liên tục. Bên cạnh đó, mức xử phạt các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử còn thấp so với thực tế, chưa theo kịp tốc độ gia tăng của các hành vi vi phạm.

Trong năm 2026, lãnh đạo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ chủ động theo dõi, phân tích diễn biến thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường dự báo, cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, biến động giá các mặt hàng thiết yếu.

Đặc biệt triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Đáng chú ý, việc hoàn thiện và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin nghiệp vụ INS được cơ quan chức năng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao khả năng tra cứu, tổng hợp, phân tích dữ liệu theo hành vi vi phạm, mặt hàng, mức xử phạt và tang vật.

Đồng thời rút ngắn quy trình xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá chuyên sâu hoạt động quản lý thị trường trong giai đoạn mới.