Nga từ chối ngừng bắn, giữ nguyên yêu cầu về Donbass và Crimea

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này nói rằng Kiev ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, trong thời gian Giáng sinh.

Khi được hỏi về ý tưởng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Câu hỏi hiện nay là liệu chúng ta có đạt được một thỏa thuận hay không, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói”.

Ông Peskov cho biết Nga khó có khả năng tham gia một lệnh ngừng bắn như vậy nếu Ukraine chỉ tập trung vào các “giải pháp ngắn hạn, không khả thi” thay vì một giải pháp dàn xếp lâu dài.

“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một lệnh đình chiến chỉ để tạo cho Ukraine một khoảng nghỉ và chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột”, ông Peskov giải thích.

Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này, đạt được các mục tiêu của mình, bảo đảm lợi ích của chúng tôi, và bảo đảm hòa bình cho châu Âu trong tương lai. Đó là điều chúng tôi muốn”.

Ông Peskov cũng cho biết Moscow vẫn chưa thấy các chi tiết của những đề xuất về bảo đảm an ninh theo mô hình NATO cho Ukraine, mà các quan chức Mỹ và châu Âu nói rằng Washington đã đề nghị cung cấp.

Trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Ukraine tiếp tục thảo luận nhằm điều chỉnh kế hoạch hòa bình để có thể chấp nhận được đối với cả Kiev và Moscow, Nga dường như không có dấu hiệu thay đổi lập trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền của ông nhiều lần tuyên bố Moscow ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cũng nhấn mạnh, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết vấn đề gốc rễ của xung đột. Tuyên bố này của Moscow được hiểu là NATO phải ngừng mở rộng về phía đông, Ukraine cam kết trung lập và công nhận chủ quyền một số lãnh thổ thuộc Nga.

Trả lời phỏng vấn với ABC News, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Nga sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến Donbass, bán đảo Crimea, và các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã thông báo sáp nhập.

“Chúng tôi không thể thỏa hiệp về vấn đề này dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Ryabkov nói.

Ông cũng nêu rõ, trong mọi trường hợp, Nga sẽ không chấp thuận việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả trong khuôn khổ NATO.

“Chúng tôi cởi mở về mặt tư duy đối với những quyết định có thể được đưa ra. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ký kết, đồng ý, hay thậm chí chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng NATO nào trên lãnh thổ Ukraine”, ông nhấn mạnh.