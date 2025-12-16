Vượt qua Thái Lan, đội tuyển bơi Việt Nam ghi dấu ấn ở SEA Games 33

Nguyễn Huy Hoàng về thứ 4 ở nội dung bơi 200m tự do nam

Đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games 33 với kết quả không thể mỹ mãn hơn, khi giành tới 25 tấm huy chương, trong đó có 6 HCV, 9 huy chương bạc (HCB) và 10 huy chương đồng (HCĐ), đạt chỉ tiêu đề ra trước khi Đại hội thể thao Đông Nam Á khởi tranh.

Đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam ghi dấu ấn tại SEA Games 33 với tổng cộng 25 huy chương, trong đó có 6 HCV (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển bơi Việt Nam đã xếp trên cả Thái Lan để đứng thứ nhì ở bảng tổng sắp huy chương tại "đường đua xanh", khi hơn nước chủ nhà 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Riêng Singapore vẫn thống trị bơi lội, khi họ giành tới 19 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Điều này cũng không có gì lạ khi Singapore không chỉ là cường quốc bơi lội ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả ở châu Á lẫn thế giới.

Trần Hưng Nguyên giành HCV bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam

So với các nội dung khác, cuộc cạnh tranh trên "đường đua xanh" ở SEA Games 33 là rất khốc liệt, mà chỉ mỗi phần trăm giây là cả một sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của từng vận động viên (VĐV) Việt Nam.

Điều này có thể thấy rõ khi VĐV của chúng ta đã tiếc nuối như thế nào khi lỡ cơ hội giành HCV chỉ vì kém đối thủ vài centimet, tương đương mấy phần trăm giây để lên đỉnh vinh quang.

Võ Thị Mỹ Tiên được nhiều người hâm mộ yêu mến sau tấm HCB đầy nỗ lực ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tấm huy chương bạc của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 400m hỗn hợp hôm 13/12 là một ví dụ điển hình, khi cô gần như dẫn đầu phần lớn thời gian ở cuộc đua nhưng cuối cùng vẫn chỉ về nhì khi đuối hơn kình ngư của Thái Lan trong những mét cuối cùng.

Thanh Bảo xuất sắc giành HCV 200m bơi ếch ở SEA Games 33

Mạng xã hội đã nổ ra tranh cãi khi Mỹ Tiên bật khóc sau khi nhận những góp ý "không đúng lúc" từ ông Đinh Việt Hùng (Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam) sau khi nhận HCB, nhưng ngược lại nó cũng cho thấy sự tiếc nuối cũng như giá trị của tấm huy chương trên "đường đua xanh" như thế nào.

Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên, nhận huy chương vàng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong số những thành tích mà đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam đạt được, không thể không nhắc đến tấm HCV nội dung tiếp sức 4x200m của 4 VĐV Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên. Đó là chức vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp, tạo nên dấu mốc lịch sử đáng tự hào, thể hiện sự kế thừa đầy chất lượng của bơi Việt Nam.

Quang Thuấn giành HCV 400m hỗn hợp nam

Khoảnh khắc Trần Văn Nguyễn Quốc bứt phá thần kỳ ở lượt bơi thứ 3 và tạo điều kiện cho Trần Hưng Nguyên băng băng về đích đã gây sốt người hâm mộ Việt Nam cũng như cả Đông Nam Á về sự nỗ lực của một tập thể thi đấu kiên cường, mạnh mẽ.

Một tấm HCV khác lại ghi dấu ấn cá nhân khi Nguyễn Quang Thuấn, VĐV sinh năm 2006 đã giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 19 giây 98. Đây không chỉ là tấm HCV đầu tiên của VĐV 19 tuổi ở SEA Games mà còn giúp anh phá kỷ lục cá nhân khi tham dự đấu trường quốc tế.

Chiến thắng ấy càng đặc biệt khi Quang Thuấn - em ruột của nữ kình ngư huyền thoại Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên - đã vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung 400m hỗn hợp cá nhân ở các kỳ SEA Games trước.

Nguyễn Quang Thuấn tỏa sáng với tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại SEA Games 33, các kình ngư trẻ của Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, khi ở nội dung 200m bơi bướm nam, VĐV sinh năm 2011 Dương Văn Hoàng Quy vượt qua cả Quang Thuấn để giành HCB với thành tích 2 phút 01 giây 57.

VĐV 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc cũng vượt qua đàn anh Nguyễn Huy Hoàng để giành HCB nội dung 400 m bơi tự do với thành tích 3 phút 53 giây 50. Đó không chỉ là thành tích mà còn là một cuộc chuyển giao thế hệ, tuy lặng lẽ nhưng đầy thuyết phục tại SEA Games 33.

Thành công của đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam ở SEA Games 33 là điều rất đáng mừng, khi bơi lội nói riêng và điền kinh nói chung là một trong 16 môn thể thao trọng điểm mà Việt Nam tập trung đầu tư để chuẩn bị cho Asiad 2026 cũng như Olympic 2028 tới đây.

Bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trên "đường đua xanh" SEA Games 33 (Ảnh: BTC).