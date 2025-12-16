Bằng chứng xác thực tình huống khiến bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

"Hãy theo dõi thật kỹ! Liệu điểm quyết định trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025 có thực sự quyết định cơ hội giành huy chương vàng (HCV) của Việt Nam?", tờ Thairath có bài viết để làm rõ tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Thái Lan và Việt Nam tối 15/12.

Các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ôm mặt khóc sau khi để thua Thái Lan vì tình huống bóng gây tranh cãi (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vô cùng mãn nhãn và hấp dẫn người xem trong suốt 5 set đấu. Sau khi hoà nhau với tỷ số 2-2, Thái Lan và Việt Nam phải phân định thắng thua ở set đấu thứ 5 mang tính quyết định.

Ở set đấu này, Thái Lan đã vượt lên dẫn trước Việt Nam với tỷ số 14-12 và chỉ còn cách tấm HCV đúng 1 điểm số. Nhưng các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu bản lĩnh và gỡ hoà 14-14, buộc cả hai phải bước vào loạt đấu "penalty của bóng chuyền" (đội chiến thắng phải giành cách biệt 2 điểm số trước đối thủ).

Cả Thái Lan và Việt Nam đã giành giật nhau từng điểm số, thậm chí đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có 3 lần dẫn trước để kết liễu đối thủ nhưng không thành công. Cuối cùng, trận đấu được định đoạt bởi một pha bóng cực kỳ nhạy cảm giúp Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 25-23.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan vì điểm số gây tranh cãi

Đó là tình huống mà Pimpichaya Kokram thực hiện cú phát bóng về cuối sân Việt Nam. Trái bóng rơi sát vạch biên ngang, Hoàng Thị Kiều Trinh, người đứng gần nhất, chủ động né bóng và lập tức ra dấu cho rằng bóng đã ra ngoài. Dù vậy trọng tài biên vẫn phất cờ công nhận bóng trong sân và giúp Thái Lan giành chiến thắng.

Pha bóng gây tranh cãi này đến vào thời điểm mà tuyển Việt Nam đã hết quyền khiếu nại, khiến các cô gái Việt Nam ôm mặt khóc vì thua trong cay đắng, lỡ cơ hội giành HCV cũng như chấm dứt chuỗi 11 trận chung kết toàn thua trước đó.

Báo Thái Lan tung bằng chứng check VAR từ trọng tài ở tình huống Pimpichaya Kokram thực hiện cú phát bóng về cuối sân Việt Nam (Ảnh: Thairath).

Hình ảnh cho thấy quả bóng vẫn còn nằm trong sân và chiến thắng của tuyển Thái Lan là chính xác (Ảnh: Thairath).

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan cũng đã tung ra bằng chứng để xác nhận quyết định của trọng tài biên là hoàn toàn đúng đắn. Trang VolleyballThailand đã đăng tải hình ảnh (và được nhiều tờ báo Thái Lan dẫn lại) được cho là chụp từ phía sau lưng trọng tài kỹ thuật, thời điểm tuyển Việt Nam đã hết quyền khiếu nại (challenge). Đây được xem như “ảnh VAR” làm rõ pha bóng gây tranh cãi nhất trận chung kết.

Theo hình ảnh lan truyền, trái bóng được cho là vẫn chạm vạch vôi trắng, đồng nghĩa với việc bóng còn trong sân theo luật thi đấu. Trước đó, ban tổ chức từng phát nhiều góc quay khác nhau, song hầu hết đều không đủ rõ để xác định chính xác tình huống.

Dù lỡ hẹn với tấm HCV, màn trình diễn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33 vẫn nhận được sự khen ngợi từ người hâm mộ bóng chuyền Đông Nam Á cũng như châu Á. Đây là lần đầu tiên Việt Nam kéo Thái Lan vào set 5 ở chung kết SEA Games, chơi sòng phẳng đến điểm số cuối cùng, Việt Nam đã cho thấy khoảng cách giữa hai đội không còn quá xa.

Pha bóng gây tranh cãi có thể khép lại trận đấu, nhưng tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau SEA Games 33.