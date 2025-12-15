Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi và bước nhảy khỏi "vùng an toàn" SEA Games 33

Cú vấp ngã ở bài thi đầu tiên tại SEA Games 33 không khiến Dương Thúy Vi chùn bước. Nữ võ sĩ vẫn bình thản trở lại thảm đấu, hoàn tất hai nội dung còn lại là Thương thuật và Đối luyện binh khí nữ. Ở thời điểm ấy, trọng tâm của cuộc thi đã không còn nằm ở bảng huy chương, mà ở cách một biểu tượng của wushu Việt Nam lựa chọn đối diện nghịch cảnh, thi đấu trọn vẹn đến phút cuối cùng vì danh dự và niềm tự tôn trong màu áo Tổ quốc.

Trước đó, trong ngày ra quân của wushu Việt Nam tại SEA Games 33, Dương Thúy Vi đã chấp nhận đánh cược ở nội dung Trường quyền, phần thi không phải sở trường của nữ võ sĩ.

Đó là quyết định đầy rủi ro, nhưng cũng là cách Dương Thúy Vi muốn khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch không chấp nhận đi trong lối mòn. Khi bộ sưu tập huy chương đã phủ kín từ SEA Games, Asiad đến đấu trường thế giới, nữ võ sĩ chọn bước ra khỏi "vùng an toàn" để bứt phá giới hạn của bản thân.

Từ năm 2024, wushu quốc tế bắt đầu áp dụng hệ thống chấm điểm mới, theo đó vận động viên có thể thực hiện động tác xoay 630 độ trên không nhưng vẫn được tính điểm tương đương xoay 720 độ.

Quy định này phần nào làm giảm độ khó trong các bài biểu diễn. Tuy nhiên ở tuổi 32, Dương Thúy Vi đã không chọn phương án an toàn, mà tiếp tục theo đuổi bài thi có độ khó cao nhất, vượt qua giới hạn quen thuộc của bản thân.

Thế nhưng, chỉ một thoáng chệch choạc ở khoảnh khắc tiếp đất đã khiến Dương Thúy Vi bị trừ điểm nặng, rơi xuống nhóm cuối với 8,933 điểm ở nội dung Trường quyền.

Khi con số ấy hiện lên trên bảng điện tử của nhà thi đấu wushu, đó là một trong những khoảnh khắc "lặng" hiếm hoi trong hành trình đã quá nhiều vinh quang của “nữ hoàng” wushu Việt Nam.

Ở thể thức cộng điểm ba bài, sai số gần như không có chỗ cho sự sửa chữa, và cú sảy chân ấy đã sớm đẩy Thúy Vi ra khỏi cuộc đua huy chương ngay từ ngày thi đấu đầu tiên.

Tại SEA Games năm nay, nước chủ nhà Thái Lan áp dụng thể thức thi đấu khắt khe khi ba nội dung quyền và hai nội dung binh khí được gộp chung để trao một bộ huy chương. Wushu taolu (biểu diễn) vì thế trở thành bài kiểm tra toàn diện, đòi hỏi vận động viên không chỉ sở hữu kỹ thuật hoàn hảo mà còn cần nền tảng thể lực bền bỉ để duy trì phong độ qua ba bài thi trong ba ngày liên tiếp.

Do đó, lựa chọn của Dương Thúy Vi tại SEA Games 33 không đơn thuần là câu chuyện thắng thua. Đó là quyết định của một nhà vô địch chấp nhận rủi ro, thi đấu trọn vẹn đến cùng, ngay cả khi biết rằng chỉ một sai sót cũng có thể phải trả giá đắt. Và trên thảm đấu SEA Games 33, “nữ hoàng” wushu Việt Nam đã chọn con đường khó nhất chính là thử thách giới hạn của bản thân.

Ở kỳ SEA Games có thể là chặng dừng cuối cùng, Dương Thúy Vi không chọn sự an toàn mà quyết định thử thách giới hạn của chính mình. Tại kỳ đại hội hiếm hoi “nữ hoàng” wushu không giành được huy chương, hình ảnh một nhà vô địch dám đánh cược vào giới hạn bản thân để bứt phá, hướng đến những đấu trường lớn hơn trong tương lai vẫn hiện rõ.

Việc chấp nhận rủi ro, theo đuổi các động tác khó ở tuổi 32 trở thành minh chứng thuyết phục cho tinh thần thể thao thượng võ ở một biểu tượng của wushu Việt Nam.