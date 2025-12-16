TPHCM chấp thuận xây 2 cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, phường Sài Gòn về việc thực hiện xây dựng 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C - Ba Son tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận về nguyên tắc đối với chủ trương thực hiện xây dựng 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C - Ba Son. Việc xây 2 cầu bộ hành và cải tạo, chỉnh trang khu vực được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán.

Phối cảnh cầu bộ hành kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ với Công viên Bến Bạch Đằng (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM).

Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Sài Gòn và các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất các thủ tục tiếp theo. Sở Tài chính cũng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó, việc cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C - Ba Son cần đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Các hạng mục còn lại cần theo sát tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ.

Trước đó, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư 2 cây cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng. Công trình giúp kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tòa nhà, tiện ích 2 bên đường.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, cầu bộ hành được tính toán đặt tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng để người dân, du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ băng qua đường. Cây cầu này chỉ cách cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hơn 100m.

Cầu bộ hành còn lại được đặt tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark) để người đi bộ quanh khu vực cầu Ba Son có thể tiếp cận.

Hai cây cầu có kết cấu thép, rộng 6m, có thang máy cho người khuyết tật và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục xây mới 2 cầu bộ hành tốn 50 tỷ đồng; cải tạo 2 cầu bến tốn 30 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán.