Bé gái 11 tuổi nhiều lần bị hiếp dâm

Ngày 16/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết các lực lượng chức năng vừa bắt giữ T.T.P. (SN 2009, trú tại xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hồi tháng 3, P. đã quen biết T.M.C (SN 2014, cùng trú tại xã Ca Thành). Do bố mẹ C. thường xuyên đi làm vắng nhà nên P. đã lợi dụng để quan hệ tình dục với C. nhiều lần.

T.T.P. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Sau khi tiếp nhận tố giác của người nhà nạn nhân, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với T.T.P. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, đến tháng 10, P. trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/12, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã P. và chỉ 3 ngày sau, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ P. khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định.