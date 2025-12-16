Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh trên địa bàn xã Bình Minh.

Trước đó, chiều 16/12, trên địa bàn xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là V.T.T. (SN 2012), đang học lớp 8.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: CTV).

Nạn nhân T. nghi bị nữ sinh khác dùng dao đâm vào người dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Vì mâu thuẫn này, T. và một nữ sinh khác (đang học lớp 8, khác trường) đã hẹn gặp nhau để giải quyết. Trong quá trình gặp nhau, nữ sinh kia (chưa rõ danh tính) đã rút dao đâm T. tử vong.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cùng phòng chuyên môn đã xuống địa bàn để nắm tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.