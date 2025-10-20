Vẻ đẹp đồng đều, dẻo dai của các VĐV Aerobic tại giải vô địch quốc gia

Giải vô địch quốc gia Thể dục Aerobic năm 2025 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 vận động viên đến từ 8 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài ở 14 bộ huy chương.

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn giàu năng lượng, sôi động và cuốn hút. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, từng động tác, từng nhịp nhảy của họ đều toát lên sức trẻ, sự dẻo dai và tinh thần đam mê với bộ môn Aerobic.

Màn tranh tài ở các nội dung đơn nam và đơn nữ mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc và cá tính. Nếu các vận động viên nam gây ấn tượng bởi sức mạnh, độ dẻo dai và khả năng làm chủ không gian thì các nữ vận động viên lại chinh phục khán giả bằng sự uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ trong từng động tác.

Đặc biệt, ở nội dung thi đôi nam - nữ, vẻ đẹp của Aerobic càng được tôn lên rõ nét. Hai vận động viên di chuyển như một, cùng nhịp thở, cùng ánh nhìn, cùng nụ cười.

Sự hòa quyện giữa sức mạnh, uyển chuyển và tinh thần đồng đội tạo nên một “bản song tấu” hoàn hảo trên sân thi đấu.

Đằng sau từng động tác là niềm đam mê, sự kiên trì và tình đồng đội sâu sắc, làm nên sức hấp dẫn riêng biệt của bộ môn Aerobic – nơi thể thao và nghệ thuật hòa làm một trong từng khoảnh khắc.

Cặp đôi Gia Bảo - Uyên Nhi của đội TPHCM ghi dấu ấn với màn trình diễn ấn tượng, kỹ thuật và giàu cảm xúc, xuất sắc đạt 18.600 điểm, trở thành một trong những phần thi nổi bật nhất tại giải.

Phần thi đôi không chỉ là màn trình diễn của thể lực và kỹ năng, mà còn là bản hòa ca của sự đồng điệu, nơi hai vận động viên cùng tỏa sáng trong từng khoảnh khắc trên thảm đấu.

Các vận động viên bước vào phần thi nhóm (3 người và 5 người) với tinh thần gắn kết và tập trung cao độ.

Ở nội dung này, sự đồng đều và ăn ý là yếu tố quyết định, khi mỗi động tác không chỉ thể hiện sức mạnh cá nhân mà còn là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Sự đồng đều trong phần thi Aerobic Dance của các vận động viên đội Đắk Lắk thể hiện rõ qua từng động tác và nhịp chuyển đội hình. Trên nền nhạc sôi động, đội Đắk Lắk ghi dấu ấn với khán giả, thể hiện vẻ đẹp của sức trẻ, kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Phần thi Aerobic Dance của đội Hà Nội để lại ấn tượng với màn xếp hình vuông, tam giác trên nền nhạc hiệu của bộ phim nổi tiếng "Trò chơi con mực".

Chung cuộc, kết thúc giải đấu, đoàn TPHCM xuất sắc giành ngôi đầu toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đứng vị trí thứ ba là đoàn Vĩnh Long với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Qua giải đấu này, các nhà chuyên môn sẽ đánh giá, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc để triệu tập, tập huấn đội tuyển Aerobic quốc gia, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 năm 2025 tại Thái Lan.