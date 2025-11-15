HLV U22 Việt Nam khen ngợi các học trò sau trận thua U22 Uzbekistan

Do HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) đang bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2027, nên ông Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tại Panda Cup ở Trung Quốc.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh (bìa phải) khen nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Sau trận thua 0-1 của U22 Việt Nam trước U22 Uzbekitsan chiều nay (15/11), HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói: “Tôi cảm thấy đáng tiếc khi U22 Việt Nam thua sát nút U22 Uzbekistan. Các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm và kỷ luật. Dù vậy, đối thủ của chúng tôi quá mạnh”.

“U22 Uzbekistan là đội bóng được tổ chức tốt và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Về phía U22 Việt Nam, chúng tôi cần cải thiện khả năng gây sức ép và khả năng xử lý các tình huống quyết định”, ông Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Ở trận đấu với U22 Uzbekistan chiều nay, U22 Việt Nam có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình so với trận ra quân. Điều này cho thấy, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đang cố gắng thử nghiệm càng nhiều vị trí càng tốt, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ khác nhau được thể hiện năng lực của từng người.

U22 Việt Nam trong trận đấu với Uzbekistan có nhiều sự thay đổi so với trận ra quân gặp U22 Trung Quốc (Ảnh: VFF).

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói về điều này: “Đây là giải đấu giao hữu, mục tiêu của U22 Việt Nam là xây dựng đội hình, kiểm tra năng lực của các cầu thủ. Chúng tôi muốn các cầu thủ được tích lũy kinh nghiệm trước khi họ bước vào các giải đấu quốc tế chính thức”.

“Sau trận đấu với U22 Uzbekistan, toàn đội sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm, để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và cho chặng đường phía trước”, vẫn là lời của ông Đinh Hồng Vinh.

Trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025 sẽ là trận đấu gặp U22 Hàn Quốc vào 14h30 ngày 18/11. Sau đó, toàn đội sẽ về nước, chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm nay.