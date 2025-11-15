Động thái cho thấy bóng đá Malaysia chưa buông xuôi vụ kiện FIFA lên CAS

Thời hạn 10 ngày (từ ngày 3/11 đến 13/11) mà FAM đòi hỏi FIFA phải gửi văn bản quyết định kỷ luật các cầu thủ nhập tịch Malaysia và FAM đã qua, nhưng FAM vẫn chưa có tuyên bố chính thức có theo đuổi tiếp vụ việc ở CAS hay không. Điều này khiến cho dư luận bóng đá Malaysia thắc mắc.

Trang Astro của Malaysia chia sẻ: “Việc FAM không phản ứng gì khi thời hạn 10 ngày kết thúc vào hôm 13/11, đặt ra câu hỏi liệu bóng đá Malaysia có từ bỏ cuộc chiến bảo vệ tính hợp pháp của 7 cầu thủ nhập tịch hay không?”.

FAM vẫn chưa bỏ cuộc (Ảnh: NST).

“Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho đến lúc này vẫn giữ thái độ im lặng hoàn toàn, họ vẫn bí mật thông tin, họ không hề xác nhận việc họ đã nộp đơn kiện lên CAS hay chưa?”, trang Astro viết thêm.

Bất chấp những nghi ngờ về việc FAM có thể bỏ cuộc trong vụ kiện FIFA ở CAS, cựu PCT Liên đoàn Bóng đá Malaysia Mohd Firdaus Mohamed vẫn tin vào điều ngược lại.

Ông này phát biểu: “Chúng ta cần tin tưởng vào sự sáng suốt của FAM, liên quan đến chuyện chứng minh về hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò”.

“Ngay đến Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia) Tunku Ismail Sultan Ibrahim cũng đã lên tiếng về việc hỗ trợ tài chính cho vụ kiện lên CAS. Đấy không chỉ là nỗ lực của ông Tunku Ismail Ibrahim, mà còn cho thấy Nhiếp chính vương bang Johor tin tưởng vào lộ trình của vụ việc.

Bóng đá Malaysia cần phải bảo vệ hình ảnh trước công chúng quốc tế. Sau phán quyết của FIFA, uy tín của bóng đá Malaysia đang giảm sút”, cựu PCT FAM Mohd Firdaus Mohamed nói thêm.

Bóng đá Malaysia vẫn có thể đảo ngược phán quyết của FIFA, nếu họ thành công khi đưa vấn đề đến CAS (Ảnh: NST).

Ngoài ra, theo vị cựu quan chức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, khi chưa có phán quyết cuối cùng của CAS, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Ông Mohd Firdaus Mohamed nhận định: “Đầu tiên, chúng ta cần cảm ơn Nhiếp chính vương bang Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim vì sự nhiệt tình của ông ấy. Không phải ai cũng dám đứng ra đương đầu với vụ này. Mọi người đều hiểu, nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ rất lớn”.

“Vì vậy, giới bóng đá Malaysia cần tin tưởng vào sự sáng suốt của các thành viên thuộc FAM. Họ là những người biết rõ nhất họ nên làm gì vào lúc này”, vẫn là lời của cựu PCT FAM Mohd Firdaus Mohamed, khi ông phát biểu trên truyền thông Malaysia.

Liên quan đến bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện nay, ngày 26/9 (theo giờ Việt Nam), FIFA ra quyết định đầu tiên cho biết 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel nhập tịch Malaysia bằngĐô hồ sơ giả mạo.

Mỗi cầu thủ bị “treo giò” một năm và bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Ngày 16/10, FIFA tung bằng chứng cho thấy ông và bà của 7 cầu thủ nói trên sinh ra tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, chứ không phải sinh ở Malaysia, như FAM báo cáo với FIFA.

Ngày 3/11, FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ có liên quan, giữ nguyên án phạt mà FIFA công bố hôm 26/9. Phía FAM vẫn còn cơ hội đảo ngược tình thế hiện tại, nếu thắng kiện FIFA tại CAS.