Việt Nam và Mỹ đạt bước tiến quan trọng trong đàm phán thương mại đối ứng

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong 3 ngày đàm phán thuộc vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, đoàn đàm phán 2 nước đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và đại diện đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.

Bộ Công Thương cho biết Mỹ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức.

Trên cơ sở các đề xuất của Việt Nam, phía Mỹ đã đưa ra những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết sẽ xem xét xử lý trên tinh thần bám sát kết quả đàm phán tổng thể. Bộ Công Thương cho hay hai bên đã thống nhất các nhiệm vụ cần triển khai sau phiên đàm phán.

Các cơ quan bộ ngành Việt Nam tham gia vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ (Ảnh: Moit).

Đồng thời nhất trí tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị cho phiên đàm phán trực tuyến cấp bộ trưởng, dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Mỹ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán.

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng Jacob Helberg, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Mỹ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác.

Vì vậy, Bộ trưởng cho biết Việt Nam mong muốn Mỹ có cách tiếp cận hợp lý và linh hoạt, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam cũng đề nghị Mỹ xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 về hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hai nước mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.