Phản ứng của CĐV châu Á khi U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan

"U22 Việt Nam dứt điểm nhiều hơn Uzbekistan nhưng thất bại một cách đáng tiếc", tài khoản Alex Smith đến từ Singapore bày tỏ trên trang Asean Football sau khi U22 Việt Nam nhận thất bại sít sao 0-1 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu tứ hùng Panda Cup 2025 diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc) vào tối 15/11.

U22 Việt Nam (áo đỏ) đã nhận thất bại sít sao 0-1 trước U22 Uzbekistan ở giải giao hữu Panda Cup 2025 (Ảnh: CTF).

Trước trận đấu này, U22 Uzbekistan đang xếp cuối bảng khi để thua U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-2 ở trận ra quân, trong khi U22 Việt Nam xếp nhì bảng với chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Trung Quốc. Điều bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận thứ hai, khi cả hai đội thắng trận ra quân lại cùng nhận thất bại một cách khó tin.

Với U22 Việt Nam, việc bị thủng lưới sớm chỉ sau 4 phút bóng lăn khiến đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đổ vỡ kế hoạch chơi phòng ngự chặt chờ cơ hội phản công nhanh, buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà.

Thực tế U22 Việt Nam đã tạo ra được rất nhiều cơ hội tốt trước khung thành đối phương, nhưng đáng tiếc khâu dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác và để thua chung cuộc với tỷ số 0-1.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa U22 Trung Quốc và Hàn Quốc, đội chủ nhà đã gây sốc khi đánh bại ứng cử viên số một của giải đấu với tỷ số 2-0, nhờ màn toả sáng của tiền đạo Behram Abduweli với cú đúp bàn thắng cho đội nhà.

U22 Trung Quốc gây sốc khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 0-2 dù để thua 0-1 trước U22 Việt Nam ở lượt trận ra quân (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, sau hai lượt trận, cả 4 đội ở giải giao hữu tứ hùng Panda Cup 2025 đều cùng có 3 điểm, nhưng đội chủ nhà Trung Quốc từ vị trí cuối bảng đã nhảy vọt lên vị trí đầu bảng nhờ hơn các đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Lần lượt, các đội Hàn Quốc, U22 Việt Nam và Uzbekistan xếp thứ nhì, thứ ba và thứ 4 trên bảng xếp hạng, xét theo chỉ số phụ.

"Tôi đã rất thất vọng khi U22 Uzbekistan để thua 0-2 trước Hàn Quốc. Nhưng chiến thắng trước U22 Việt Nam đã giúp tôi lấy lại niềm tin. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả các đội, nhưng Uzbekistan sẽ rất sáng cửa vô địch nếu đánh bại Trung Quốc ở lượt đấu cuối", tài khoản Javokhir Karma đến từ Uzbekistan bày tỏ.

"U22 Việt Nam rất đáng được khen ngợi, khi họ chỉ để thua sít sao trước đội mạnh như Uzbekistan. Thậm chí nếu họ may mắn hơn không bị xà ngang từ chối bàn thắng, họ đã là đội nhất bảng chứ không phải Trung Quốc", tài khoản Suparyono Siman đến từ Indonesia nhận định.

"Kết quả của U22 Việt Nam như thế là tốt lắm rồi. Họ chỉ bị thủng lưới một bàn và bàn thua đến quá sớm làm mất thế trận chủ động", tài khoản Wang Seong Min đến từ Hàn Quốc bình luận.

"Đội gây bất ngờ nhất lại là U22 Trung Quốc. Họ thua U22 Việt Nam nhưng lại đánh bại Hàn Quốc một cách khó tin. Lượt trận cuối sẽ rất hấp dẫn, chưa thể biết ai mới là người giành ngôi vương", tài khoản Zaw Win Lwin đến từ Myanmar nhấn mạnh.

"Nỗi buồn sau thất bại trước U22 Việt Nam đã tan biến, giúp nâng cao tinh thần của các cầu thủ cũng như người hâm mộ Trung Quốc. Tiếp tục nỗ lực để đánh bại Uzbekistan và giành chức vô địch nhé", tài khoản Foshan của Trung Quốc khẳng định.