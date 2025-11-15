Quang Liêm thoát hiểm, giữ lại hy vọng vào tứ kết World Cup cờ vua

Cuộc so tài giữa Lê Quang Liêm (Elo 2.729) và Alexander Donchenko (Elo 2.641) diễn ra đầy căng thẳng. Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Quang Liêm chủ động tấn công và muốn giải quyết trận đấu sớm.

Ở nước đi thứ 8, kỳ thủ số một Việt Nam khiến Alexander Donchenko phải mất gần 20 phút để suy nghĩ. Tuy nhiên, kỳ thủ người Đức thi đấu bình tĩnh và hóa giải sức ép từ Lê Quang Liêm.

Quang Liêm và Donchenko hòa nhau sau cả hai ván đấu cờ tiêu chuẩn ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 (Ảnh: FIDE).

Ở trung cuộc, Alexander Donchenko thậm chí còn tạo được thế cờ nhỉnh hơn một chút cùng lợi thế hơn 1 quân Tốt so với Lê Quang Liêm. Đối mặt nguy cơ thất bại, Lê Quang Liêm đã có những nước đi chuẩn xác giúp anh cân bằng được thế trận.

Alexander Donchenko tiếp tục dồn ép, tấn công mạnh mẽ và ở tàn cuộc, kỳ thủ người Đức có lợi thế hơn Lê Quang Liêm đến 3 quân Tốt. Mặc dù vậy khi đứng trước cơ hội giành chiến thắng, Alexander Donchenko lại liên tiếp có những nước đi thiếu chuẩn xác.

Ở thời điểm quyết định, Lê Quang Liêm ăn được cả 3 quân Tốt khiến Alexander Donchenko phải chấp nhận kết quả hòa. Như vậy ở cả hai trận đấu tại vòng 5, Quang Liêm đều hòa Donchenko ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Hai kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp diễn ra ngày mai (16/11) nhằm chọn người đi tiếp vào vòng tứ kết.

World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ quy tụ 206 kỳ thủ với tổng giải thưởng 2 triệu USD. Trước đây, thành tích cao nhất của Lê Quang Liêm tại World Cup là lọt vào vòng 4 các năm 2013 và 2019.