Tài xế bị khởi tố vì chở vàng lậu qua cửa khẩu

Ngày 15/11, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố Ngô Văn Đồng (40 tuổi, trú tại xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, tài xế ô tô khách 16 chỗ), để điều tra về tội Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 11h ngày 8/11, tại luồng nhập cảnh phương tiện nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 43H-056.xx nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tài xế Ngô Văn Đồng và tang vật (Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang).

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu 2 miếng kim loại vàng, tổng khối lượng hơn 440gam, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Lái xe Ngô Văn Đồng khai nhận vận chuyển 2 miếng vàng 9999 cho một người phụ nữ Lào nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Người phụ nữ này giao hẹn nếu Đồng vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, về tới bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Theo kết quả giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, 2 miếng kim loại màu vàng thu giữ của Ngô Văn Đồng là kim loại vàng (Au), trọng lượng 440,99gam, tương đương với 11,7597 lượng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã bàn giao hồ sơ, tang vật và Ngô Văn Đồng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.