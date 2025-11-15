Đoàn Văn Hậu tái xuất trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Chiều 14/11, trận đấu giao hữu quốc tế giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Lion City Sailors Football đã diễn ra tại Singapore. Đáng chú ý trong trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu có tên trong đội hình xuất phát, và anh thi đấu với thể trạng được đánh giá rất tốt sau thời gian dài chấn thương.

Văn Hậu đeo băng đội trưởng Công an Hà Nội (Ảnh: Lion City Sailors Football).

Không chỉ thi đấu với phong độ tốt, Văn Hậu còn được đeo băng thủ quân CLB Công an Hà Nội. Điều này cho thấy cầu thủ sinh năm 1999 rất được HLV Polking và các đồng đội kỳ vọng. Nếu không có gì thay đổi, Văn Hậu khả năng sẽ được ra sân khi CLB Công an Hà Nội thi đấu ở Cúp Quốc gia trong ít ngày tới.

Người hâm mộ Việt Nam đã rất chờ đợi màn tái xuất của Văn Hậu sau 2 năm chấn thương gót chân. Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi thông minh, sức mạnh và tinh thần chiến đấu rất cao. Cho đến giờ, cầu thủ quê Hưng Yên vẫn được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất Việt Nam.

Văn Hậu bình phục chấn thương gót chân (Ảnh: Lion City Sailors Football).

Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ là tin vui với HLV Polking ở CLB Công an Hà Nội, mà còn với cả HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam. Cùng với Xuân Son, chiến lược gia người Hàn Quốc rất chờ đợi ngày Văn Hậu có thể thi đấu.

Nếu không có bất ngờ nào, cầu thủ 26 tuổi sẽ được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 năm sau, chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.