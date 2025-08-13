Ông Nguyễn Hồng Minh: “Đây là cuộc đấu pháp lý của bóng chuyền Việt Nam”

Đêm muộn 12/8, Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) ra phán quyết loại đội U21 nữ Việt Nam ra khỏi vòng tứ kết giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, đang diễn ra tại Indonesia.

FIVB hủy kết quả 4 trận đấu của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam tại vòng bảng. Đây là những trận có sự xuất hiện của hai vận động viên (VĐV) bị FIVB nghi ngờ. Sau khi bị hủy kết quả của 4 trận đấu này, từ chỗ xếp nhì bảng lọt vào vòng 1/8, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam rơi xuống cuối bảng, bị loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp.

Sáng nay (13/8), phóng viên Dân trí đã trao đổi với chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (thuộc Cục Thể dục thể thao), nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại các sự kiện lớn như Asiad, SEA Games, đi tìm nhận định về vấn đề này.

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bất ngờ bị loại khỏi giải U21 nữ thế giới 2025 (Ảnh: FIVB).

Cần làm rõ nguyên nhân bị xử phạt

Ông đánh giá thế nào về phán quyết ban đầu của FIVB với đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam?

- Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa rõ là FIVB chuẩn bị xử phạt bóng chuyền Việt Nam như thế nào? Nguyên nhân là từ phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), chúng ta chưa thông tin chính thức rằng phía FIVB xếp các VĐV dạng nghi vấn của đội tuyển U21 Việt Nam vào diện nghi vấn gì.

Thông thường, ở một giải đấu thể thao đẳng cấp cao, các liên đoàn cấp thế giới hoặc quốc tế sẽ xử phạt một đội tuyển đang thi đấu vì một hoặc nhiều trong số 3 nguyên nhân sau đây: Một là vì VĐV liên quan đến doping (chất kích thích, chất cấm), hai là vì gian lận tuổi và nguyên nhân thứ ba là vì không rõ ràng về mặt giới tính.

Hiện tôi mới chỉ nghe có hai VĐV của đội U21 nữ Việt Nam đang bị nghi ngờ, nhưng phía VFV vẫn chưa thông tin chính thức về chuyện họ bị nghi ngờ về mặt nào trong số 3 nguyên nhân đã nêu ở trên.

Kết quả của 4/5 trận đấu của đội tuyển U21 nữ Việt Nam ở vòng bảng bị hủy (Ảnh: FIVB).

Ông có thể nói rõ hơn về từng trường hợp, liệu việc xét nghiệm máu và nước tiểu có làm rõ được những nghi vấn?

- Đầu tiên, tôi lấy ví dụ như trường hợp bị nghi quá tuổi, ví dụ các VĐV của chúng ta bị nghi ngờ đã ngoài 21 tuổi nhưng vẫn thi đấu giải U21 thế giới. Việc này phải truy xuất ngược về giấy tờ gốc. Đây là khâu rất mất thời gian và nếu liên quan đến giấy tờ, chúng ta phải làm kỹ ngay từ trước khi tham dự giải, để tránh những rắc rối.

Dĩ nhiên, sân chơi trong nước hiện nay có một số đặc thù khiến cho việc xác định tuổi của VĐV gặp khó khăn, có thể bổ túc giấy tờ sau khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, đó là chúng ta thông cảm cho nhau, chứ luật quốc tế không có từ “thông cảm”.

Thành ra, nếu là việc liên quan đến giấy tờ, chúng ta phải nắm các giấy tờ gốc ngay từ đầu, trước khi tham gia các giải quốc tế, nhất là các giải quốc tế có quy mô lớn.

Còn về những nguyên nhân còn lại thì sao, thưa ông?

- Về trường hợp bị nghi ngờ doping hoặc không đúng về giới tính, thường thì Ban tổ chức (BTC) các giải quốc tế sẽ điều tra thông qua mẫu máu và mẫu nước tiểu. Khi có VĐV bị nghi ngờ có sử dụng doping, BTC và các liên đoàn quốc tế sẽ phân tích những mẫu này xem thử có chất cấm hay không.

Cũng liên quan đến mẫu máu và mẫu nước tiểu, BTC các giải quốc tế cũng như những liên đoàn thế thể thao quốc tế sẽ thông qua xét nghiệm, đánh giá testosterone, đánh giá hormone của VĐV như thế nào, có ở mức gọi là “nam tính” hay không (đối với các VĐV nữ). Đó là trường hợp VĐV bị nghi ngờ giới tính.

Sau khi kiểm tra có kết quả bước đầu, họ sẽ ra phán quyết bước đầu. Và từ kết quả bước đầu và phán quyết bước đầu, họ sẽ có những bước điều tra tiếp theo, những phán quyết tiếp theo.

Chờ kết quả kháng án

Vậy việc FIVB tạm thời không công nhận kết quả của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam cho đến lúc này có đúng theo thông lệ?

- Mọi sân chơi, mọi giải đấu đều có luật và có quy định. Nếu một đội có dấu hiệu vi phạm các quy định hoặc phạm luật chơi, đội đó sẽ bị xử lý. Những quy định này nhằm đảm bảo tính khách quan và fair-play cho các giải đấu thể thao trên toàn thế giới.

Bóng chuyền Việt Nam đang kháng án (Ảnh: FIVB).

Nếu BTC giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025 xét thấy một đội bóng có dấu hiệu vi phạm quy định và luật của giải đấu này, họ tạm thời xóa toàn bộ kết quả của đội bóng bị nghi vấn diễn ra trong giải đấu, trận đấu nào có VĐV liên quan tham gia, trận đấu đấy càng dễ bị hủy kết quả thi đấu.

Đây là quy định chung, đội nào rơi vào trường hợp như thế này, đội đó sẽ bị xử phạt. Đội tuyển U21 nữ Việt Nam đang bị xử phạt theo khung này. Và cũng theo thông lệ của các giải đấu quốc tế, các đội có liên quan có quyền kháng án trong thời hạn cho phép. VFV cũng đang kháng án theo điều luật này.

Vậy ông đánh giá như thế nào về khả năng thành công của VFV trong việc kháng lại án phạt của FIVB, liệu chúng ta có đưa được đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại với vòng đấu loại trực tiếp?

- Như tôi đã nói, do VFV chưa nói rõ chúng ta đang bị FIVB nghi ngờ về mặt nào liên quan đến hai VĐV được đưa đi lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu đột xuất, về tuổi tác, doping hay giới tính, nên rất khó đưa ra nhận định về cơ hội kháng án thành công của VFV.

Chỉ biết rằng, trong trường hợp chúng ta còn có thể kháng án thì chúng ta không thể bỏ cuộc. Nếu chúng ta nắm trong tay các chứng cứ pháp lý rõ ràng và đầy đủ, chúng ta chắc chắn phải kháng án đến cùng.

Phía FIVB cũng có cơ sở pháp lý của họ khi đưa ra phán quyết, nên đây sẽ cuộc đấu về mặt pháp lý giữa đôi bên. Bên nào có căn cứ pháp lý vững chắc hơn, bên đó sẽ chiếm ưu thế trong sự việc gây tranh cãi này.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!