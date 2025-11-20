Bốc thăm vòng play-off World Cup 2026: Italy thở phào, Iraq gặp khó

Kết quả bốc thăm vòng play-off Liên lục địa (xác định 2 suất tham dự World Cup 2026). B kết New Caledonia - Jamaica (1) Bolivia - Suriname (2) Chung kết Thắng trận (1) gặp CHDC Congo Thắng trận (2) gặp Iraq Kết quả bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 châu Âu (xác định 4 suất) Nhánh A Italy - B Ireland Wales - Bosnia & Herzegovina Nhánh B Ukraine - Thụy Điển Ba Lan - Albania Nhánh C Thổ Nhĩ Kỳ - Romania Slovakia - Kosovo Nhánh D Đan Mạch - B Macedonia CH Séc - CH Ireland (Hai đội thắng ở bán kết các nhánh đấu sẽ gặp nhau ở chung kết để chọn ra đội tham dự World Cup 2026). * Các trận đấu ở vòng play-off World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 năm sau. Thời gian, địa điểm của các trận chưa được xác định.

Sáu đội bóng tham dự vòng play-off Liên lục địa là Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ), New Caledonia (châu Đại Dương) sẽ thi đấu để xác định 2 suất tham dự World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm vòng play-off Liên lục địa (Ảnh: FIFA).

Trong đó, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất là Iraq và CHDC Congo được mặc định bước vào trận chung kết (chỉ thi đấu 1 trận play-off). Các đội còn lại phải thi đấu từ vòng bán kết (phải thi đấu 2 trận play-off).

Theo kết quả bốc thăm, đại diện châu Đại Dương là New Caledonia sẽ đối đầu với Jamaica ở vòng bán kết. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu với CHDC Congo trong trận chung kết.

Ở cặp bán kết còn lại, Bolivia sẽ đối đầu với Suriname. Đội thắng sẽ vào chung kết gặp Iraq. Việc nằm chung nhánh đấu với Bolivia có thể tạo ra thách thức không nhỏ với Iraq. Từ lâu, Bolivia vẫn được xem là đội bóng tạo ra nhiều khó chịu cho những đội bóng hàng đầu ở khu vực Nam Mỹ.

Tất cả các trận play-off Liên lục địa sẽ diễn ra ở Mexico, chủ nhà World Cup 2026.

Italy đối diện với B Ireland ở vòng bán kết play-off World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ở vòng play-off World Cup 2026 châu Âu, Italy sẽ gặp B Ireland ở vòng bán kết nhánh A. Nhìn chung, đây là lá thăm "chấp nhận được" với Azzurri khi họ tránh được đối thủ sừng sỏ nhất là Thụy Điển.

Sau khi vượt qua vòng bán kết, Italy sẽ gặp đội thắng ở cặp Wales và Bosnia ở trận chung kết. Cả hai đối thủ đều có thể mang tới thách thức cho đoàn quân HLV Gattuso.

Trong khi đó, Thụy Điển đối đầu với Ukraine ở vòng bán kết nhánh B. Đội thắng ở cặp đấu này gặp đội thắng ở cặp Ba Lan và Albania ở chung kết.

Nhánh C sẽ chứng kiến các cặp đấu của Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania, Slovakia đối đầu với Kosovo. Ở nhánh D, Đan Mạch gặp B Macedonia, còn CH Séc gặp CH Ireland.