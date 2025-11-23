Man City thua sốc Newcastle, lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu

Newcastle United tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trên sân nhà khi giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại St James' Park, vượt qua ứng cử viên vô địch Man City với tỷ số 2-1 vào rạng sáng 23/11. Kết quả ở vòng 12 Ngoại hạng Anh khiến đoàn quân của HLV Pep Guardiola bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn một điểm.

Dù nhường phần lớn quyền kiểm soát bóng trong hiệp một, Newcastle vẫn cho thấy sự chủ động trong cách phòng ngự phản công. Jacob Murphy tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với quả tạt dọn cỗ cho Nick Woltemade, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo người Đức lại không thắng được Gianluigi Donnarumma. Ở chiều ngược lại, Jeremy Doku liên tục xuyên phá cánh phải, buộc Fabian Schar phải tung người cản phá cú sút của Phil Foden.

Newcastle chủ động với lối chơi phòng thủ phản công trước Man City (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà suýt mở tỷ số sau phút 30 khi Harvey Barnes dứt điểm chệch cột dọc sau đường chuyền đầy cảm giác của Murphy, dù pha quay chậm cho thấy anh có thể đã rơi vào thế việt vị. Trước khi hiệp một khép lại, Man City có cơ hội rõ rệt nhất nhưng Foden lại đưa bóng đi chệch khung thành sau màn phối hợp ấn tượng với Rayan Cherki.

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu chậm lại trước khi bùng nổ ở phút 60. Từ pha phản công nhanh, Bruno Guimaraes chuyền bóng để Barnes tung cú sút chìm chuẩn xác mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế của Newcastle chỉ kéo dài 5 phút, khi Ruben Dias tận dụng sai lầm trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Man City chưa kịp ổn định thế trận thì Barnes tiếp tục tỏa sáng. Anh băng vào đá bồi sau cú đánh đầu dội xà của Guimaraes, và bàn thắng được công nhận sau một pha kiểm tra VAR kéo dài. Những phút còn lại, Man City kiểm soát hoàn toàn bóng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của “Chích chòe”.

Barnes lập cú đúp vào lưới Man City (Ảnh: Getty).

Với thắng lợi quan trọng này, Newcastle vươn lên vị trí thứ 14 và giúp HLV Eddie Howe lần đầu đánh bại Man City tại Premier League. Trong khi đó, đội bóng của Guardiola vẫn đứng thứ ba và tiếp tục thể hiện phong độ thất thường trên sân khách, khi mới thắng 2/6 trận xa nhà mùa này.