Phản ứng của Pep Guardiola sau khi Man City gục ngã trước Newcastle

"Trận đấu rất chặt chẽ, nhiều cơ hội và đầy tính hấp dẫn. Cuối cùng, họ ghi được hai bàn thắng. Chúng tôi chỉ có một... Nhìn chung, đây là một màn trình diễn rất tốt.

Chúng tôi đã có cơ hội. Tiếc là chúng tôi đã không thể kết thúc trận đấu trong hiệp hai", HLV Pep Guardiola bày tỏ sau trận thua của đội nhà và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn ngôi đầu bảng Premier League với Arsenal.

Harvey Barnes tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Newcastle đánh bại Man City (Ảnh: Getty).

Hiệp 1 diễn ra hấp dẫn nhưng không đội nào ghi được bàn thắng nhờ sự xuất sắc của thủ môn Nick Pope và Gianluigi Donnarumma.

Nhưng cục diện hiệp 2 hoàn toàn khác với 3 bàn thắng được ghi chỉ trong khoảng 7 phút, khi Harvey Barnes lập cú đúp cho Newcastle ở phút 64 và 70, còn Ruben Dias gỡ lại 1 bàn cho Man City ở phút 68.

Đáng chú ý, tranh cãi đã nổ ra ở bàn thắng thứ hai của Barnes khi các cầu thủ Man City cho rằng thủ thành Donnarumma đã bị tiền đạo người Anh phạm lỗi trong pha dứt điểm.

"Tình huống này cũng đã xảy ra ở trận chúng tôi gặp Bournemouth và hôm nay lại như vậy. VAR quyết định những gì họ đưa ra. Không thuyết phục chút nào", HLV Pep Guardiola phản ứng với tình huống Man City phải nhận bàn thua thứ 2.

"Phải thừa nhận cả hai thủ môn đều giỏi, đặc biệt là Donnarumma. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Pope chơi quá tốt. Tôi nghĩ ban đầu chúng tôi có nhiều tình huống hơn, nhiều đường chuyền hơn, chủ động hơn, và nhịp thi đấu của chúng tôi cũng tốt hơn.

Nhưng Newcastle là một đội bóng hàng đầu, cầu thủ hàng đầu, huấn luyện viên hàng đầu, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng tiếc là chúng tôi đã không thể duy trì được đà hưng phấn như cách đây 2 tuần.

Họ đã gây áp lực rất lớn, nhưng tôi phải nói rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng tôi là trong hiệp 2, và sau đó chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn", HLV Pep Guardiola khẳng định.

HLV Pep Guardiola lời qua tiếng lại với đội trưởng Newcastle Bruno Guimaraes sau khi Man City thua trận (Ảnh: Getty).

Trung vệ Ruben Dias cũng lên tiếng phàn nàn về tình huống Man City phải nhận bàn thua thứ 2.

"Trong tất cả các quyết định của trọng tài, chỉ có bàn thắng thứ 2 là cần phải làm rõ. Cầu thủ của họ đẩy cầu thủ của chúng tôi ra khỏi khung thành là nghĩa lý gì chứ? Luật kiểu như đôi khi cho phép, đôi khi lại không.

Thủ thành Gigio bị đẩy ra ngoài. Tôi đã có cơ hội xem lại tình huống và tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi. Thủ môn đã bị đối phương đẩy ra xa khung thành. Nếu đây là luật thì được thôi, lần sau chúng tôi cũng làm như vậy.

“Ngày xưa thì đó là lỗi, giờ thì được phép. Tôi không tìm lý do để bào chữa. Hôm nay Newcastle chơi tốt hơn. Họ tận dụng được nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Tôi chỉ nói về luật thôi", trung vệ Ruben Dias bày tỏ.

Trận thua này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Chelsea, đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Burnley trong trận đấu sớm vào hôm qua. Đội đầu bảng Arsenal sẽ quyết đấu với Tottenham trên sân nhà Emirates vào 23h30 tối nay để gia tăng lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch.