Liverpool phá kỷ lục buồn tồn tại suốt 60 năm

Trở lại Premier League với kỳ vọng tìm lại sự ổn định, Liverpool đã gây thất vọng tột độ khi để thua Nottingham Forest 0-3 ngay trên sân nhà Anfield, một trong những màn trình diễn bạc nhược nhất trong nhiều thập kỷ của CLB.

Liverpool thua trong ngày hàng công thi đấu bạc nhược (Ảnh: Getty).

The Kops kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một nhưng lại hoàn toàn bế tắc, không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Trong khi đó, đội khách Nottingham Forest đã tận dụng tối đa sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Liverpool trong các tình huống cố định, để có được 3 điểm quý giá.

Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest đã đẩy Liverpool vào nhóm những nhà đương kim vô địch có khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League. Không chỉ vậy, họ còn phá vỡ một kỷ lục tiêu cực tồn tại trong suốt 60 năm, nhấn chìm Anfield trong thất vọng và dấy lên những nghi ngờ lớn về khả năng phục hồi.

Thất bại này đưa Liverpool trở thành đội thứ tư trong lịch sử Premier League thua từ 6 trận trở lên trong 12 vòng đấu đầu tiên với tư cách là đương kim vô địch, sánh ngang với những mùa giải thảm họa của Blackburn (1995-96), Chelsea (2015-16) và Leicester (2016-17).

Đáng chú ý hơn cả, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 1965, Liverpool thua hai trận liên tiếp ở giải quốc nội với cách biệt 3 bàn trở lên. Kỷ lục tiêu cực kéo dài 60 năm đã bị phá theo cách không ai mong đợi.

Chuỗi sa sút này đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 11 với chỉ 18 điểm sau 12 vòng đấu, đứng ngay phía sau kình địch Everton. Ngược lại, Nottingham Forest hưởng trọn niềm vui khi lần đầu tiên kể từ năm 1963 giành hai chiến thắng liên tiếp tại Anfield.

Thất bại nặng nề trước đối thủ không được đánh giá cao như Nottingham Forest không chỉ là một cú sốc về mặt điểm số, mà còn là lời cảnh báo về phong độ của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải này.

HLV Slot cùng học trò không giấu nổi sự thất vọng khi để thua trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Với việc thiết lập kỷ lục tiêu cực chưa từng thấy trong sáu thập kỷ, Liverpool đang đối mặt với áp lực chưa từng có, ban lãnh đạo đội bóng đang đè nặng trọng trách lên vai HLV Anre Slot, buộc ông phải có những hành động quyết liệt để đưa đội bóng vùng Merseyside thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.