Bóng đá Malaysia nhận án phạt của AFC, phải nộp gần 350 triệu đồng

Theo tờ News Straits Times, Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC đã xử phạt bóng đá Malaysia với tổng số tiền 13.125 USD (tương đương gần 350 triệu đồng). Các đơn vị bị xử phạt gồm FAM, các CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), Selangor và Kelana United.

CLB Johor Darul Ta'zim là đội bóng bị phạt tiền cao nhất trong số các đội bóng Malaysia, với mức 5.000 USD (tương đương 131 triệu đồng) vì không đảm bảo sân vận động sạch sẽ tại địa điểm tập luyện chính thức trước trận đấu với CLB Machida Zelvia thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite.

AFC phạt FAM do để xảy ra việc bắt đầu trận đấu giữa tuyển Malaysia và Lào chậm trễ 150 giây (Ảnh: FAM).

"Con số này chiếm 38% tổng số tiền phạt liên quan đến các tổ chức Malaysia phải nhận án phạt và đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn tuân thủ quy định của AFC tại một CLB luôn tự quảng bá mình là chuẩn mực của khu vực Đông Nam Á", tờ News Straits Times bình luận.

CLB Selangor bị phạt 1.250 USD (tương đương 33 triệu đồng) sau khi AFC tuyên bố đội bóng này đã trì hoãn thời gian bắt đầu hiệp 2 chậm hơn 80 giây trong trận đấu với Persib Bandung vào ngày 23/10 ở AFC Champions League Two.

Đây không phải là lần đầu tiên Selangor để xảy ra việc chậm giờ, khi AFC khẳng định đội bóng này trước đó đã từng bị cảnh cáo việc chậm giờ nhưng vẫn tiếp tục không tuân thủ quy định.

Đáng chú ý, FAM cũng bị phạt 1.875 USD (gần 50 triệu đồng) và cũng là lần thứ hai vi phạm quy định, sau khi trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia gặp Lào đã bị trì hoãn 150 giây vào ngày 14/10.

"Điều đó có nghĩa là hai trong số những tổ chức nổi tiếng nhất của Malaysia, Selangor và FAM, đều vi phạm quy định về giờ giấc thi đấu của AFC", tờ báo của Malaysia nhấn mạnh.

Cuối cùng, trường hợp của CLB Kelana United bị phạt 5.000 USD lại liên quan đến huấn luyện viên thể lực của đội bóng là ông Mohd Zahidibudiman Ibrahim, khi AFC nêu lý do phạt là vì vị HLV này có hành vi và thái độ thiếu chuẩn mực trong một trận đấu của CLB.