Yamal vẩy má kiến tạo siêu đẳng, CĐV trầm trồ thán phục

Đêm qua, Barcelona đã có màn trở lại sân Cam Nou sau 900 ngày khi đón tiếp Bilbao. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước đội bóng xứ Basque.

Yamal thực hiện đường kiến tạo siêu đẳng cho Torres lập công (Ảnh chụp màn hình).

Ở trận đấu này, “báu vật” của CLB, Lamine Yamal, đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn. Trong đó, thần đồng 18 tuổi đã cho thấy đẳng cấp rất cao với tình huống kiến tạo siêu đẳng ở phút 45+3. Từ tình huống phản công, Yamal đã thực hiện cú trivela rất nhanh từ giữa sân, cho Ferran Torres băng xuống nâng tỷ số lên 2-0.

Đoạn clip kiến tạo của Yamal đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều CĐV thán phục.

Một trang fanpage của CĐV Barcelona bình luận: “Yamal vừa tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp màn trình diễn siêu đẳng trong trận đầu tiên ở Camp Nou sau 900 ngày. Đường kiến tạo theo phong cách trivela chính là nghệ thuật, tinh túy, cho thấy vì sao cậu ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Ở phía dưới, nhiều người hâm mộ của Los Blaugrana ngả mũ, với những bình luận như:

“Một đường chuyền thật đặc biệt, theo phong cách của Xavi”.

“Tôi thích phong cách ngẫu hứng như vậy từ Yamal”.

“Thật may là khi Messi sắp giải nghệ, thế giới bóng đá đã kịp sản sinh ra Yamal”.

“Yamal tạo những điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nghĩ được một cầu thủ 18 tuổi có thể làm được”.

Trong khi đó, trang Tribuna nhấn mạnh: “Khi những chuyền đã nâng lên tầm nghệ thuật, Yamal đã khiến cả thế giới thán phục”.

Yamal ăn mừng bàn thắng cùng Torres (Ảnh: Getty).

Cũng trong trận đấu này, Yamal còn đóng góp đường kiến tạo khác khi thực hiện đường chọc khe cho Ferran Torres ấn định chiến thắng 4-0.

Tính từ đầu giải, Yamal đã ra sân 9 trận ở La Liga, ghi 4 bàn và có 6 đường kiến tạo thành bàn. Ngoài ra, cầu thủ trẻ này còn ghi 2 bàn và có 2 đường kiến tạo thành bàn sau 3 trận ra sân ở Champions League.

Với chiến thắng trước Bilbao, Barcelona đã vươn lên đầu bảng với 31 điểm sau 13 trận, bằng điểm với Real Madrid nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.