Thành tích áp đảo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan 1-0 ở trận đấu thuộc vòng bảng giải Đông Nam Á 2025, diễn ra tối qua (12/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trận thắng này nối tiếp chuỗi ngày áp đảo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội bóng xứ sở Chùa Vàng.

Gần 10 năm qua, ở các giải đấu chính thức tầm khu vực, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xem Thái Lan là đối thủ ưa thích, vì khi gặp đội này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thường giành được kết quả có lợi.

Một thập kỷ “trên cơ” tại SEA Games

Cụ thể, ở các kỳ SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng (HCV), ở 4 kỳ đại hội gần nhất (vào các năm 2017, 2019, 2022 và 2023), trong khi Thái Lan chỉ có thể giành Huy chương bạc (HCB) và Huy chương đồng (HCĐ).

Đội tuyển nữ Việt Nam áp đảo Thái Lan ở các giải đấu khu vực trong suốt 10 năm qua (Ảnh: FAT).

Cụ thể, ở SEA Games lần thứ 30 năm 2019, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan hai lần, chúng ta bất bại.

Lần đầu hai đội gặp nhau ở kỳ SEA Games này là ở vòng bảng tại Binan (Philippines), hai đội hòa nhau 1-1. Người ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đó là tiền vệ Dương Thị Vân.

Lần thứ nhì hai đội gặp nhau là ở trận chung kết tại Manila (Philippines), đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thắng 1-0, nhờ bàn thắng của tiền đạo Phạm Hải Yến, ghi ở phút 92 của hiệp phụ đầu tiên.

Đến SEA Games 31 năm 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận chung kết trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Người ghi bàn duy nhất giúp chúng ta chiến thắng là tiền đạo Huỳnh Như ở phút 59.

Còn trước đó, ở SEA Games 29 năm 2017, 5 đội tham dự nội dung bóng đá nữ gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Malaysia đá vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp hạng.

Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 1-1. Hải Yến là người ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 11. Hai đội Việt Nam và Thái Lan có cùng 10 điểm, nhưng tuyển nữ Việt Nam giành ngôi vô địch, nhờ hơn Thái Lan chỉ số phụ.

Lần duy nhất ở 4 kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan không chạm trán đội tuyển nữ Việt Nam là SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia. Cách đây hai năm, Thái Lan thua Myanmar ở bán kết, nên không thể vào chung kết gặp đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục giành HCV SEA Games 32.

Một thập kỷ cạnh tranh gắt gao ở giải Đông Nam Á

Ở kỳ giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á gần nhất vào năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp Thái Lan. Khi đó, chúng ta thua Philippines ở bán kết, còn Thái Lan thua Philippines ở chung kết.

HLV Mai Đức Chung là chuyên gia thắng đội tuyển nữ Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo) .

Trước đó 3 năm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận chung kết giải Đông Nam Á ngay tại Chonburi (Thái Lan). Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu năm đó là Huỳnh Như ở phút 93 của hiệp phụ.

Còn ở kỳ giải năm 2018, Thái Lan vô địch, nhưng họ không hề chạm trán đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta thua U20 Australia ở bán kết, sau đó Thái Lan thắng U20 Australia ở chung kết.

Lần gần nhất Thái Lan thắng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á là vào năm 2016, tại Mandalay (Myanmar). Khi đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Thái Lan sau đó thắng 6-5 trong loạt sút luân lưu, với pha sút 11m gây tranh cãi ở cuối loạt sút.

Cho đến tận bây giờ, các góc quay vẫn chưa thể xác định cú sút của Trần Thị Phương Thảo đã đưa bóng qua vạch vôi hay chưa? Riêng trọng tài Thein Thein Aye (người Myanmar) xua tay không công nhận bàn thắng, bất chấp phản ứng của toàn đội Việt Nam.

Dù sao, Thái Lan vẫn chưa thể thắng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong giờ bóng lăn, tính đến thời điểm năm 2016.

Lần gần nhất Thái Lan thắng đội tuyển nữ Việt Nam trong giờ bóng lăn là tại bán kết giải Đông Nam Á 2015, ở TPHCM. Khi đó, đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng vượt qua chúng ta với tỷ số 2-1 ở bán kết.

Tổng cộng, suốt một thập kỷ đối đầu ở các giải đấu chính thức tầm khu vực, Thái Lan thắng đội tuyển nữ Việt Nam hai lần, hai đội hòa nhau hai lần, còn đội tuyển Việt Nam thắng đối phương đến 4 lần, gấp đôi số trận thắng của Thái Lan.

Đồng thời, các trận thắng của Thái Lan đã cách đây xa lắc, còn ở các trận gần đây nhất, phần thắng hầu như nghiêng về phía đội tuyển nữ Việt Nam.