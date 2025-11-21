FIFA công bố chi tiết bất thường, vạch trần gian dối của LĐBĐ Malaysia

Vào hôm 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ có liên quan trong vụ làm giả hồ sơ nhập tịch. Bản giải trình đính kèm sau đó đã nêu rõ các mốc thời gian nộp đơn và cấp hộ chiếu của nhóm cầu thủ. Các thông tin này làm dấy lên nghi ngờ về những bất thường trong quá trình xét duyệt hồ sơ nhập tịch của Malaysia.

FIFA tiếp tục công bố tài liệu, vạch trần sự gian dối của bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Ở trang 7 của tài liệu, FIFA liệt kê thời điểm mà 7 cầu thủ nộp hồ sơ xin quốc tịch Malaysia, diễn ra vào tháng 3 và tháng 6. Cụ thể: Gabriel Palmero nộp hồ sơ ngày 17/3. Hector Hevel nộp ngày 18/3. Facundo Garces nộp ngày 1/6. Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều nộp ngày 3/6.

Đáng chú ý hơn, FIFA cho biết 5 cầu thủ Hevel, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đều được cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp hồ sơ, qua đó chính thức trở thành công dân Malaysia chỉ sau vài giờ.

Tài liệu nêu rõ ở trang 8 rằng Hevel nhận hộ chiếu cùng ngày 18/3, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đều có hộ chiếu ghi ngày 3/6, Palmero được cấp hộ chiếu sau một ngày, vào ngày 18/3. Người chờ lâu nhất là Garces phải chờ lâu nhất, khi mất… hai ngày, vào ngày 3/6.

Trong quyết định ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên các án phạt và yêu cầu tiến hành điều tra sâu hơn vào quy trình nội bộ của FAM.

Bản báo cáo chỉ rõ rằng FAM đã trình lên FIFA các giấy tờ khẳng định ông bà của bảy cầu thủ này sinh ra trên lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, khi đối chiếu hồ sơ dân sự từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, FIFA xác nhận toàn bộ thông tin mà FAM nộp đều không đúng sự thật. Tất cả ông bà của các cầu thủ đều sinh ở nước ngoài.

Ủy ban Kháng cáo cũng bác bỏ lập luận của FAM và nhóm cầu thủ rằng họ “thiện chí” và “không biết về sai lệch trong giấy tờ”.

Điều tra cho FIFA cho thấy 5/7 cầu thủ Malaysia được cấp quốc tịch Malaysia chỉ sau vài giờ (Ảnh: FIFA).

Trước đó tháng 9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã quyết định phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Vụ việc gây chấn động bóng đá Malaysia và có thể dẫn tới những hệ quả lớn hơn, khi FIFA yêu cầu tiếp tục điều tra các sai phạm hệ thống trong khâu thẩm định hồ sơ nhập tịch. Sau khi bị FIFA bác kháng cáo, FAM khẳng định sẽ đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).